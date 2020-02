‘1917’ thắng lớn tại giải Oscar của nước Anh

Kết quả giải BAFTA (Oscar của nước Anh) 2020 Phim truyện xuất sắc: 1917 Phim Anh xuất sắc: 1917 Biên kịch, đạo diễn hoặc sản xuất đầu tay người Anh xuất sắc: Bait, Mark Jenkin (Đạo diễn, biên kịch), Kate Byers, Linn Waite (Sản xuất) Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Parasite (Hàn Quốc) Phim tài liệu xuất sắc: For Sama Phim hoạt hình xuất sắc: Klaus Đạo diễn xuất sắc: 1917, Sam Mendes Kịch bản gốc xuất sắc: Parasite, Han Jin-won, Bong Joon-ho Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Jojo Rabbit, Taika Waititi Nữ diễn viên chính xuất sắc: Renée Zellweger trong Judy Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix trong Joker Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern trong Marriage Story Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood Nhạc nền xuất sắc: Joker, Hildur Guđnadóttir Tuyển chọn diễn viên xuất sắc: Joker, Shayna Markowitz Quay phim xuất sắc: 1917, Roger Deakins Dựng phim xuất sắc: Ford v Ferrari, Andrew Buckland, Michael McCusker Thiết kế sản xuất xuất sắc: 1917, Dennis Gassner, Lee Sandales Thiết kế phục trang xuất sắc: Little Women, Jacqueline Durran Hóa trang & làm tóc xuất sắc: Bombshell, Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan Âm thanh xuất sắc: 1917, Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson Hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc: 1917, Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy Giải EE dành cho ngôi sao triển vọng: Michael Ward