3 nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên được chọn cho bệ phóng tài năng của Sony

OFFMUTE mang đến cơ hội phát triển âm nhạc và tầm nhìn sáng tạo riêng biệt của nghệ sĩ cho tất cả tài năng mới nổi đến từ đa dạng các thể loại âm nhạc. Hãng mới sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ Đông Nam Á quảng bá âm nhạc của mình, cũng như xây dựng lực lượng khán giả trên toàn khu vực thông qua việc tăng cường quảng bá, tiếp thị và phát triển nghệ sĩ.

OFFMUTE cũng đồng thời chính thức thông báo 3 nghệ sĩ đầu tiên có mặt trong “ngôi nhà” của mình gồm: Clara Benin (Philippines), Mezzaluna (Indonesia), liesl-mae (Malaysia).

Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của Philippines, Clara Benin được yêu thích với những bài hát quyến rũ pha trộn với sự trầm lắng không lời, thể hiện góc nhìn sâu sắc trong âm nhạc.

Ngoài thành tích đạt hơn 25 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify và YouTube tính đến nay, Benin còn thường xuyên gây chú ý tại các lễ hội âm nhạc trong nước và quốc tế, đồng thời giành được nhiều giải thưởng bao gồm Wishclusive contemporary folk performance of the year (tạm dịch: Màn trình diễn dân gian đương đại xuất sắc của năm) cho bài hát I sose up slow của cô.

Một thành viên khác của gia đình OFFMUTE là Mezzaluna, ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng sống tại Indonesia. Xuất thân là “con nhà nòi”, Mezzaluna nhanh chóng nổi lên như một nghệ sĩ nổi bật với những thành tích đáng kinh ngạc.

Sở hữu giọng hát sâu lắng, có hồn với phong cách “người kể chuyện”, nghệ sĩ alt-pop 20 tuổi này đánh dấu chặng đường của cô với tư cách là một ngôi sao solo có khả năng mang đến những bài hát truyền cảm và mạnh mẽ với tầm phổ biến rộng rãi.

Liesl-mae đến từ Malaysia thì đang “làm mưa làm gió” tại sân chơi âm nhạc trong nước với giai điệu nhẹ nhàng tựa những bài hát ru.

Clara Benin, Mezzaluna và liesl-mae là dàn nghệ sĩ đầu tiên của OFFMUTE, đã được bảo chứng về tài năng và cá tính riêng biệt.

Tới đây, OFFMUTE sẽ tiếp tục tìm kiếm tài năng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.