35 ca sĩ hải ngoại hát cho “người đang ở tuyến đầu” trong 'Áo trắng áo xanh'

Ca sĩ Hương Lan và Ý Lan trong phần ghi hình cho MV Áo trắng áo xanh-một sáng tác mới của nhạc sĩ Hoài An

Theo nhạc sĩ Hoài An, từ lâu anh đã muốn viết một ca khúc về ngành y. "Đại dịch Covid-19 xảy đến, mọi người mới chú ý nhiều về những khó khăn nhọc nhằn của người đang ở tuyến đầu, chứ thật ra lúc nào công việc của các y bác sĩ và nhân viên y tế cũng ẩn chứa nguy cơ (lây nhiễm)", đó là lý do mà Hoài An mở đầu bài hát bằng những lời cảm ơn. Và sau đó, anh viết: "Làm sao kể hết từng năm tháng đã qua”, chứ không phải “ngày tháng", là bởi vì anh muốn tri ân ngành y từ bao đời nay, và cả sau này, chứ không phải chỉ trong đợt phòng chống dịch Covid-19.