Ở nhà một mình



Ở nhà một mình là lựa chọn số một để giải trí trong đêm Giáng sinh và dù được sản xuất từ năm 1990 nhưng cho tới nay nó vẫn còn rất được yêu thích, thường xuất hiện trên sóng truyền hình tại nhiều quốc gia. Nếu có xem lại thì bạn sẽ cảm thấy xứng đáng vì nó mang lại những phút giây giải trí vui nhộn, hài hước và cực kỳ lôi cuốn.

Phim xoay quanh cậu bé Kevin McAlliser, 8 tuổi bị gia đình bỏ quên ở nhà trong chuyến đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy quá và chống lại hai tên trộm ngốc nghếch không mời mà đến. Cùng đi theo chuyến hành trình của Kevin để biết được cậu phải đối phó như thế nào với hai tên trộm ngốc nghếch đang rình rập.



A Christmas Carol

Khúc ca mừng Giáng sinh cũng là một phim kinh điển đáng xem trong mỗi mùa Noel. Đây là một câu chuyện hấp dẫn và ý nghĩa khiến người xem chiêm nghiệm ra nhiều triết lý cuộc sống. Chuyện phim xoay quanh một ông già keo kiệt tên Ebenezer. Tính khí thất thường và khó chịu của ông khiến mọi người gặp khá nhiều phiền toái. Ghét Giáng sinh và đối xử tệ bạc với tất cả mọi người, nhưng mọi thứ với ông Ebenezer bắt đầu thay đổi khi ông gặp những bóng ma ngày lễ. Và Ebenezer bắt đầu một cuộc hành trình kỳ lạ nhắc nhở về lòng tốt đã bị lãng quên khiến ông tỉnh ngộ.

Từ khi được xuất bản lần đầu tiên tại London (Anh) vào năm 1843, cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens đã là nguồn cảm hứng của hàng trăm tác phẩm chuyển thể khác nhau. Từ bộ phim ngắn dài 11 phút được làm từ những năm 1910 cho tới mới đây nhất là bộ phim cùng tên sản xuất năm 2012, A Christmas Carol vẫn là một tác phẩm mà không ai muốn bỏ qua trong dịp lễ Giáng sinh.

Krampus - The Christmas Devil

Nếu bạn muốn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng với gia đình mình thì hãy trải nghiệm đêm Giáng sinh kinh hoàng của gia đình Max. Bộ phim có nhiều chi tiết kinh dị, hù dọa khiến khán giả giật mình thon thót và cùng chờ đợi tình tiết tiếp theo trong một cốt truyện ly kỳ nhưng không quá nặng nề, vẫn có những phút giây hài hước nhẹ nhàng.

Phim nói về niềm tin của cậu bé Max vào ông già Noel sụp đổ, và cậu xé nát bức thư gửi đến ông, điều này vô tình làm sống dậy một con quỷ cổ xưa. Cổng địa ngục hé mở khiến gia đình Max trải qua từng giây từng phút tranh giành sự sống. Tuy có nhiều yếu tố kinh dị nhưng bộ phim vẫn mang đến không khí Giáng sinh ấm áp.

Jingle All the Way

Một bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, Jingle All the Way là một hành trình hấp dẫn, kịch tính để giải trí. Tình cảm gia đình và món quà trong đêm Giáng sinh chính là ý tưởng xuyên suốt bộ phim.

Câu chuyện bắt đầu từ việc doanh nhân Howard tuy thành đạt nhưng lại ít có thời gian quan tâm chăm sóc cậu con trai. Đỉnh điểm là khi cậu con trai tham gia giải đấu Karate mà Howard cũng thất hứa, kể từ đây cuộc chiến giành lại món quà Giáng sinh để làm hòa với con trai bắt đầu với Howard. Liệu Howard sẽ trải qua những gì để lấy cho bằng được con robot Turbo Man - một món già đơn giản nhưng có được nó có vẻ không dễ dàng.

Fred Claus

Anh trai ông già Noel sẽ là một bộ phim thú vị dành cho cả gia đình và nhất là các em nhỏ trong dịp Giáng sinh. Sở hữu một cốt truyện không quá phức tạp và mang đến nhiều tình tiết giải trí nhẹ nhàng, hình ảnh trên phim vui tươi mang lại không khí sôi động trong mùa lễ hội.

Chuyện phim xoay quanh hai anh em ông già Noel với những xung đột, cãi vã và những thỏa thuận đầy hài hước. Fred là em trai của ông già Noel và anh chưa nhận thức được giá trị thực sự của cuộc đời mình, khi nợ nần chồng chất anh đành nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai mình, đổi lại anh phải bắt đầu với công việc hằng ngày của một ông già Noel. Chắc hẳn bộ phim sẽ mang lại nhiều tình tiết cười nghiêng ngả cho khán giả.

Khán giả có thể xem lại 5 tác phẩm trên tại Clip TV, cùng với những bộ phim Giáng sinh khác như Love Actually, Elf, Love Actually, It's A Wonderful Life...

tin liên quan 'Star Wars' ra rạp cùng hàng loạt phim ngoại Những ngày cuối năm, rạp chiếu phim VN “nóng” lên với thông tin bom tấn Star Wars: The Last Jedi (Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng) công chiếu từ ngày 15.12 có sự tham gia của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân trong vai nữ phi công Paige.

Thùy Linh

Ảnh: Poster phim