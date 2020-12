8 điều thú vị ít biết về bom tấn ‘Wonder Woman 1984’

Ban đầu nhà sản xuất liên hệ với ngôi sao của La La Land là Emma Stone để đóng vai phản diện Cheetah. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1988 từ chối vì lý do cá nhân. “Nữ hoàng không ngai” của dòng phim kinh dị Sarah Paulson cũng từng bày tỏ mong muốn được trở thành ác nữ Cheetah trong Wonder Woman 1984. Sau đó, Kristen Wiig đã trở thành nữ ác nhân đối đầu Gal Gadot (Diana Prince-Wonder Woman). Đây cũng là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của nữ đạo diễn Patty Jenkins.

Sau khi đảm trách phần nhạc phim cho Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) là tác phẩm đánh dấu lần đầu Wonder Woman ra mắt vũ trụ điện ảnh , nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer - người đã góp phần tạo nên thành công của bộ ba phim về Người Dơi - The Dark Knight, siêu phẩm Inception, Interstellar, Man of Steel thông báo sẽ “gác kiếm” nghỉ hưu và không làm nhạc cho bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào nữa. Tuy nhiên cây đại thụ này đã trở lại với X-Men: Dark Phoenix (2019) và tiếp tục màn tái xuất đỉnh cao của mình với Wonder Woman 1984.