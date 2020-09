9 thí sinh tập 6 'Rap Việt' nỗ lực giành tấm vé cuối vào vòng 2

9 thí sinh trong cuộc đua nước rút của tập 6 Rap Việt không chỉ thể hiện bản lĩnh sân khấu, tài năng mà còn phải chinh phục thành công “bộ 6 quyền lực” để có thể tiến bước vào vòng 2.

Hành Or - gương mặt hứa hẹn làm bùng nổ sân khấu tập 6 Rap Việt Ảnh: HTV2

Các tiết mục vẫn là ẩn số nhưng giới rap fan đã kịp “tăm tia” những gương mặt thí sinh nổi bật tuần này. Không quá khó để nhận ra khuôn mặt cực hút của rapper Nguyễn Phạm Huy Hoàng (được biết đến nhiều hơn với rap name Hành Or). Hành Or từng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều chương trình và các cuộc thi lớn nhỏ từ mainstream (đại chúng) đến underground (không chính thống) và lưu dấu bằng những bản rap đặc sắc như Anh không muốn về nhà hay Ngày xa em là ngày mưa rơi.

Ở Hành Or, người ta không chỉ cảm nhận được nguồn năng lượng của sức trẻ, một chút phóng khoáng mà còn là sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát kỹ thuật và những xử lý tinh tế khi đứng trên sân khấu. Và lý do xuất hiện tại Rap Việt, theo Hành Or: “Là một người đam mê và chơi hip-hop nên khi có giải đấu như Rap Việt để ủng hộ cộng đồng hip-hop thì tất nhiên mình không thể làm ngơ”.

Một đại diện tiềm năng khác là G.Ducky Ảnh: HTV2

Một đại diện tiềm năng khác là chàng sinh viên Học viện Ngân hàng - Đặng Mai Việt Hoàng (rap name G.Ducky). Với fan ngoại đạo, cái tên G.Ducky còn khá xa lạ, nhưng về độ nóng của anh tại các giải đấu battle (nét đặc trưng của văn hóa hip-hop, thể hiện tính cạnh tranh khốc liệt nhằm thỏa mãn cái tôi của người chơi - NV) thì “không phải dạng vừa đâu” khi anh chàng trở thành quán quân của một giải đấu rap freestyle có beat. Dù vậy, đến với Rap Việt, đây mới sàn đấu âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của G.Ducky. “Điều mình mong đợi nhất khi đến Rap Việt là được thể hiện hết khả năng và đam mê của mình”, G.Ducky chia sẻ.