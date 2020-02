Á quân Giọng hát Việt nhí Khánh An diện áo dài như thiếu nữ

Với áo dài cách tân, giọng ca nhí triệu view cho thấy một hình ảnh trưởng thành. Khánh An khéo léo lựa chọn áo dài họa tiết sắc đỏ, kết hợp phụ kiện đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, làm nên tổng thể trẻ trung thu hút.

Vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và gương mặt ăn ảnh của sao nhí 14 tuổi tạo được thiện cảm cho khán giả. Để làm duyên, tạo nên sự gợi cảm hay vẻ đẹp tươi mới trong những trang phục truyền thống, Khánh An chọn thiết kế với chi tiết cách tân tạo điểm nhấn. Sự thay đổi giúp sao nhí nhận được lời khen vì đẹp tinh tế, không làm mất đi sự trong trẻo của cô gái đang tuổi mới lớn.

Dù mới 14 tuổi, Khánh An lớn phổng phao, lộ đường cong mềm mại trong trang phục áo dài nữ tính Ảnh: NVCC

"Chỉn chu, chắc chắn" là cách mà Khánh An nghĩ và nói về các hoạt động trong năm 2019. Mỗi sản phẩm âm nhạc mà Khánh An gửi gắm đều mang đến sự chỉn chu, cầu toàn, cái tâm làm nghề. Mới đây, Khánh An chào xuân mới với MV cùng cô giáo dạy nhạc - ca sĩ Tân Phương. Sản phẩm đáng yêu dành cho thời điểm đầu năm 2020 được 2 cô trò thể hiện đậm chất xuân, nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Liên tục với các mini MV Xuân đẹp làm sao, Ước nguyện đầu xuân, Cánh thiệp đầu xuân minh chứng cho sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của Khánh An. Các nhạc phẩm được Á quân The Voice Kids 2019 phối lại bằng những bản phối mới hơn, tránh bị trùng lặp với những ca sĩ thể hiện trước đó.

Khánh An tiết lộ năm 2020 sẽ làm "tan chảy” trái tim khán giả nhạc bolero Ảnh: NVCC

Năm 2020, người ta thắc mắc sẽ nghe gì ở Khánh An và cô nàng tuổi 14 liệu có sẵn sàng bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn? Giọng ca tuổi teen khẳng định vẫn sẽ là bolero, để giọng hát cất lên là ngọt ngào, say đắm, vẫn là cách nhả chữ và khép lại bài hát một cách đầy luyến lưu, trào dâng. Và quan trọng hơn là sự trưởng thành từng ngày, bởi tình thương yêu của khán giả đã phần nào nhiều hơn, gom góp cho cảm xúc ngày một đong đầy. Cùng với đó là những sự thử nghiệm mới về hình ảnh, cho tới âm nhạc.