ABBA ra mắt ca khúc mới cuối năm 2020

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 23.5, nhà sản xuất người Thụy Điển Björn Ulvaeus - thành viên nhóm ABBA tiết lộ việc nhóm sẽ giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới trong năm nay. Cụ thể đó là 2 đĩa đơn cho ca khúc I Still Have Faith in You và Don’t Shut Me Down.

Khi được hỏi về cảm giác của nhóm khi trở lại phòng thu lần đầu tiên sau hơn 35 năm, ông Björn Ulvaeus khá hồ hởi: “Ồ, vô cùng tuyệt vời”. Ông nói thêm: “Chỉ mất nửa phút rồi bằng cách nào đó, chúng tôi cùng quay ngược thời gian như thể tất cả mới diễn ra hôm qua. Thật lạ biết bao. Cảm xúc giữa chúng tôi thật đặc biệt”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Björn Ulvaeus cho biết ABBA sẽ ra mắt ca khúc mới trong năm 2020 Ảnh: CNBC

ABBA từng thông báo về dự án tái hợp sau hàng chục năm rời xa sân khấu từ cuối năm 2016. Theo kế hoạch, các thành viên của ABBA xuất hiện với dáng vẻ trẻ trung như trong thập niên 1970 trong các buổi diễn với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số. Tháng 4.2018, người hâm mộ nhóm nhạc Thụy Điển cảm thấy phấn khích khi ABBA tuyên bố chính thức tái hợp, dự kiến thu âm 2 ca khúc mới mang tên I Still Have Faith in You và Don't Shut Me Down. Tuy nhiên đến tháng 9.2018, nhóm thông báo các dự án bị hoãn sang đầu 2019.

Tới tháng 1.2019, ông Björn Ulvaeus thông báo chưa có ca khúc nào hoàn thiện và có thể sẽ có ca khúc thứ ba. Tháng 6.2019, Björn Ulvaeus cho biết ca khúc mới đầu tiên cùng với video dự kiến phát hành vào tháng 11.2019. Sang đầu năm 2020, Benny Anderson - thành viên khác của ABBA xác nhận nhóm hướng tới phát hành loạt ca khúc vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, thành viên Björn Ulvaeus thông báo dự án bị lùi lại 6 tháng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Và nay thì thời điểm ra mắt 2 đĩa đơn mới của nhóm là vào cuối năm nay.