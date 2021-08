ABBA trở lại với 5 ca khúc mới sau gần 40 năm vắng bóng

Nhóm nhạc huyền thoại Thụy Điển đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 26.8 thông báo về sự kiện ABBA Voyage, đồng thời mời người hâm mộ tham gia trang web quảng bá sự kiện của nhóm vào ngày 2.9 tới. Các thành viên Agnetha Fältskog (71 tuổi), Björn Ulvaeus (76 tuổi), Benny Andersson (74 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi) cùng chia sẻ một đoạn clip ca khúc You Owe Me One (ra đời năm 1982) trên Instagram cùng với thông tin về ABBA Voyage.