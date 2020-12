‘Ác nữ đẹp nhất Hàn Quốc’ trong ‘Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu’

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) đang là phim truyền hình Hàn Quốc nhận nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay khi chiếu trên Đài SBS. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách.

Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng, tưởng như ai cũng mơ ước của họ.

Nhân vật phản diện Cheon Seo Jin do nữ diễn viên Kim So Yeon thủ vai nhận nhiều sự chú ý của khán giả hơn cả. Diễn xuất của cô thuyết phục người xem, làm nổi bật được tính cách “tiểu thư nhà giàu” phô trương, kiêu ngạo, sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn.

Kim So Yeon - nữ diễn viên tài năng của Hàn Quốc, được chú ý với vai diễn trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Từng là sao nhí tiềm năng của làng giải trí

Kim So Yeon sinh năm 1980. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật từ bé. Tuy nhiên, sao nữ từng bị chỉ trích vì “già trước tuổi”, trưởng thành hơn hẳn so với các bạn bè đồng trang lứa.

Năm 14 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, So Yeon tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Binggrae và giành ngôi vị cao nhất. Từ đây, cô bước vào làng giải trí rồi dần ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tạo tiếng vang.

Kim So Yeon từng là nữ diễn viên nhí đầu tiên “bỏ túi” tới 100 triệu won nhờ làm người mẫu quảng cáo. Ảnh: Soompi

Năm 1994, Kim So Yeon đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher. Nữ diễn viên chinh phục khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, cuốn hút, qua đó giành giải Diễn viên nhí xuất sắc tại SBS Drama Awards 1994.

Thành công nối tiếp thành công, Kim So Yeon sau đó tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất trong những tác phẩm như Daughters of a Rich Family, Reporting for Duty, Open Your Heart, Seven Spoons, Yesterday… Nhờ sự phủ sóng trên màn ảnh, Kim So Yeon cũng được các thương hiệu, nhãn hàng ưu ái. Cô trở thành nữ diễn viên nhí đầu tiên “bỏ túi” tới 100 triệu won nhờ làm người mẫu quảng cáo, theo Dispatch.

‘Ác nữ’ trên màn ảnh nhưng đời tư không scandal

Sở hữu khuôn mặt sắc sảo, cá tính, Kim So Yeon thường được giao đóng những dạng vai có tính cách phức tạp trong các tác phẩm như Bệnh viện phụ sản Soonpoong, Iris, Công tố viên sành điệu, Tình yêu thuần khiết…

Vai diễn “ác nữ” nổi tiếng nhất sự nghiệp của cô phải nói đến nhân vật Huh Young Mi trong phim All About Eve (2000). Dù khi đó Kim So Yeon mới 20 tuổi nhưng nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, cô nhập vai thuyết phục thành người phụ nữ ích kỷ, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng. Trong những phân cảnh thể hiện sự đau khổ, dằn vặt của nhân vật Young Mi khi nhận ra sai lầm, nữ diễn viên cũng biết cách chuyển đổi nhịp nhàng tính cách. Nhờ vai diễn này, Kim So Yeon được người hâm mộ dành tặng biệt danh "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn".

Tạo hình của Kim So Yeon trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Điều đặc biệt là dù trên phim, Kim So Yeon thường đóng những vai diễn ác độc, tàn nhẫn, nhưng ngoài đời cô lại là một trong những diễn viên "sạch" hơn cả của làng giải trí Hàn Quốc, theo Dispatch nhận xét. Suốt sự nghiệp, những thông tin về cô đa phần xoay quanh các vai diễn và tình yêu cháy bỏng dành cho công việc. Chỉ duy nhất vào năm 2007, Kim So Yeon vướng chút lùm xùm về trang phục trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 12.

Hiện tại, nữ diễn viên đang gây chú ý trên màn ảnh với vai diễn trong phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Kim So Yeon hóa thân thành con gái của Chủ tịch Quỹ Chunga, đồng thời là nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có và quyền lực. Cô luôn cho rằng thế giới xoay quanh mình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi bạn học cũ Oh Yoon Hee (Eugene), người có nhiều thù hằn trong quá khứ với cô xuất hiện.

Với khả năng diễn xuất đã được chứng minh cùng tình tiết phim gay cấn qua từng tập, nhân vật của Kim So Yeon được nhiều khán giả chờ đợi. Trong những tập cuối của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, cô chắc chắn còn có nhiều thủ đoạn và âm mưu toan tính đáng sợ hơn nữa.