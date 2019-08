Ahn Jae Hyun vắng mặt họp báo, bị mất hợp đồng quảng cáo giữa lùm xùm ly hôn

Trưa 22.8, một thương hiệu mỹ phẩm đã tuyên bố dừng mọi hoạt động tuyên truyền có mặt Ahn Jae Hyun và xóa bỏ hình ảnh của anh trong tất cả quảng cáo của hãng. Được biết, đôi bên đã từng hợp tác trong vòng hai năm và hãng từng tài trợ cho anh tổ chức fanmeeting ở một số nước châu Á.

Trong bài viết được đăng tải trên Instagram, công ty cho biết rất sốc trước loạt tranh cãi ly hôn giữa nam diễn viên và Goo Hye Sun. Đồng thời, hãng cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã tin tưởng cũng như mua dùng sản phẩm. Nói về việc hủy hợp đồng với Ahn Jae Hyun, thương hiệu này chia sẻ rằng nguyên nhân là vì lùm xùm đời tư giữa anh và vợ khác hoàn toàn so với định hướng mà hãng theo đuổi.

Ảnh quảng cáo mỹ phẩm của Ahn Jae Hyun trước khi bị gỡ bỏ ẢNH: INSTAGRAM NV

Cũng trong chiều cùng ngày, Ahn Jae Hyun tiếp tục là trung tâm chỉ trích vì không có mặt trong họp báo bộ phim Love with Flaws mà mình đóng vai chính. Truyền thông xứ kim chi miêu tả không khí suốt sự kiện rất gượng gạo khi toàn bộ ê-kíp đều cố gắng hạn chế nhắc đến tên tài tử 32 tuổi. Thậm chí, ban tổ chức đã lấy lý do không đủ thời gian nên bỏ luôn phần hỏi đáp, nhằm tránh các thắc mắc liên quan đến Ahn Jae Hyun.

Trước khi họp báo diễn ra, công ty quản lý HB Entertainment đã từng thông báo Ahn Jae Hyun sẽ không tham gia họp báo Love with Flaws do lịch trình xung đột. Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc cho rằng đây chỉ là cái cớ để anh không lộ diện công khai, né tránh sự chú ý của báo chí giữa bê bối đời tư.

Ê-kíp Love with Flaws khéo léo không đề cập đến Ahn Jae Hyun dù anh là nam diễn viên chính của phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV REPORT

Love with Flaws quy tụ dàn diễn viên Ahn Jae Hyun, Oh Yeon Seo, Heo Jeong Min… dự kiến lên sóng vào tháng 11 trên đài MBC. Tuy nhiên, tác phẩm đang vấp phải làn sóng tẩy chay bởi “cuộc chiến” nảy lửa của Ahn Jae Hyun và bà xã. Nhiều người yêu cầu sao phim Vì sao đưa anh tới rút khỏi dự án này, nếu không thì họ sẽ bỏ xem phim.

Đến chương trình New journey to the west cũng úp mở khả năng về sự xuất hiện của Ahn Jae Hyun trong mùa mới. Đại diện show truyền hình ăn khách này nói: “Chúng tôi không thể khẳng định hay phủ nhận gì ngay lúc này. Hiện tại thì chẳng có gì, đến lịch trình cũng chưa được xác định”.

Ahn Jae Hyun (bên trái) rất được yêu thích trong New journey to the west ẢNH: INSTAGRAM NV

Ahn Jae Hyun là thành viên cố định New journey to the west từ mùa 2 (năm 2016) đến mùa 6 (2018). Đây cũng là chương trình giúp anh thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ việc xây dựng hình tượng người chồng mẫu mực, yêu vợ và có tính cách trong sáng.

Bên cạnh đó, công việc của Goo Hye Sun cũng chịu tác động bởi mâu thuẫn trong hôn nhân với Ahn Jae Hyun. Theo Naver, tiểu thuyết của cô đột ngột bị lùi thời gian phát hành.

Scandal của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun vẫn đang là chủ đề được quan tâm nhất hiện nay. Cả hai đang bước vào chuỗi ngày “vạch áo cho người xem lưng” thông qua trang cá nhân. Mỹ nam sinh năm 1987 có kế hoạch tung bằng chứng tố vợ nói dối về chuyện riêng của họ trên Kakaotalk. Còn "nàng Cỏ" của Vườn sao băng bức xúc đáp trả: “Tôi không dùng Kakaotalk, đừng bịa chuyện vô ích nữa, đồ phản bội”.