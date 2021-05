Ai mới là 'thiên thần hộ mệnh' của Victor Vũ?

Câu chuyện của Thiên thần hộ mệnh bắt đầu từ việc Lam Phương - nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng đột ngột tự tử. Ẩn đằng sau cái chết của cô là những bí mật. Dường như mọi chìa khóa để mở bí mật đó đều do Mai Ly - một “con hát bè” trong ban nhạc của nữ ca sĩ kia nắm giữ. Và những bí mật chỉ được lật giờ vào những phút cuối cùng của bộ phim.

Thiên thần hộ mệnh được nhà làm phim đưa vào thể loại tâm lý, ly kỳ pha màu sắc kinh dị. Thực tế, khi xem, cũng không có mấy tình tiết đến mức khiến người xem phải la hét, khóc thét trong rạp chiếu.

Điều gây “sợ” duy nhất và có lẽ cũng là yếu tố chính gây tò mò của bộ phim là việc đưa vào những búp bê Kumanthong cùng những “lễ nghi” xung quanh việc chơi loại búp bê “bùa ngải” này.

Thiên thần hộ mệnh cho thấy một phần góc khuất của showbiz Ảnh ĐPCC

Phải công nhận điều Thiên thần hộ mệnh làm được là kéo người xem tò mò đến phút cuối khi những bí mật được phô bày. Nhưng cũng bởi vậy, nếu khán giả lỡ đọc những chia sẻ về phim mà “spoil” (tiết lộ) nội dung thì coi như phim mất đi 80% sự hấp dẫn. Nói vậy cũng để cho thấy vai trò của kịch bản trong bộ phim này.

Trúc Anh (vai Mai Ly), Salim (Lam Phương) và Amee (Huyền, bạn thân của Mai Ly) - ba cô gái vào những vai chính và phụ của phim được gọi là ba “thiên thần” của Victor Vũ. Đất diễn nhiều nhất tất nhiên được dành cho Trúc Anh, nữ diễn viên từng thủ vai Hà Lan trong Mắt biếc của Victor Vũ trước đó.

Nếu so hai vai diễn của Trúc Anh với nhau, có thể thấy Mai Ly của Thiên thần hồ mệnh sinh động hơn Hà Lan của Mắt biếc với nhiều diễn biến tâm lý, nhưng vẫn chưa cho thấy dấu ấn đặc biệt nào của nữ diễn viên này. Mai Ly của Trúc Anh là một nữ ca sĩ xinh đẹp thì rõ rồi, nhưng việc bộc lộ khát vọng nổi tiếng ở một cô gái trẻ và sự giằng xé nội tâm của một con người trước tội ác thì lại chưa tới.

Amee và Trúc Anh trong vai Huyền và Mai Ly trong phim Ảnh ĐPCC

Salim và Amee, một người vào vai nữ ca sĩ Lam Phương – người coi Mai Ly như em gái, một người vào vai Huyền - bạn thân của Mai Ly chỉ là những nhân vật làm nền cho nhân vật chính. Họ vào vai ở mức tạm được, Amee có phần nhỉnh hơn cho thấy cô không chỉ biết hát mà diễn xuất lần đầu trên màn ảnh khá duyên và dễ thương.

Bên cạnh đó, trong dàn diễn viên, có thể nhắc đến Samuel An “hotboy” gốc Việt gây chú ý ở cuộc thi Giọng hát Việt nhưng lại sớm quay sang nghiệp diễn xuất. Anh diễn không tệ nhưng cũng chưa quá xuất sắc vai một “ông bầu” có thể làm tất cả vì người mình yêu.

Việc Victor Vũ chọn “hotgirl” Salim, “hotboy” Samuel An hay Amee - một ca sĩ có nhiều bản “hit” khó có thể loại bỏ yếu tố họ đã có sẵn một lượng công chúng quan tâm và đó cũng là lượng khán giả gần như chắc chắn cho bộ phim.

Nữ ca sĩ Amee có nét diễn dễ thương khi lần đầu diễn xuất trên màn ảnh Ảnh ĐPCC

Dấu ấn của Victor Vũ với Thiên thần hộ mệnh có lẽ chẳng có gì đáng nói nhiều. Tay nghề của anh trong bộ phim lần này chẳng có gì khác biệt so với những bộ phim trước đây, thậm chí có ý kiến cho rằng anh còn có phần "chột" đi, khi đặt lên bàn cân so sánh giữa Thiên thần hộ mệnh và Scandal: Bí mật thảm đỏ.

So với Scandal: Bí mật thảm đỏ, ở bộ phim này, kịch bản có phần đuối hơn khi chỉ chăm chăm nhằm một câu chuyện để gây tò mò, hơn là tạo ra chiều sâu cho tâm lý nhân vật, chẳng hạn như không để nhân vật đối diện với sự đớn hèn, giẫm đạp lên nhiều giá trị đạo đức… trong con người. Victor Vũ dẫn câu chuyện chậm rãi và chưa có những cú "twist" đủ độ để khiến người ta thấy đã, mặc dù anh vẫn giữ phong độ ổn định trong những khung hình đẹp.

Có thể nói Victor Vũ nằm trong số đạo diễn Việt kiều trở về nước trở thành những “con gà đẻ trứng vàng” cho điện ảnh Việt. Không thể phủ nhận, chính những đạo diễn này góp công trong việc thay đổi diện mạo của điện ảnh rạp chiếu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Victor Vũ còn là một cái tên “ăn khách”, có thể thấy từ doanh thu lớn của những bộ phim anh thực hiện, cũng như số lượng phim anh thực hiện đều đặn hằng năm (có năm tới 3 phim).

"Hotboy" Samuel An trong phim Ảnh ĐPCC

Tuy nhiên, nếu như một số đạo diễn trong nước đang cho thấy bước tiến dài thì có vẻ một đạo diễn Việt kiều có nhiều lợi thế như Victor Vũ lại đang dậm chân tại chỗ. Liệu phải chăng một phần vì anh “tham” làm nhiều phim? (Thiên thần hộ mệnh vừa xong thì đạo diễn này đã lo làm phim mới).

Thiên thần hộ mệnh từng dời lịch quay, lịch công chiếu vì dịch bệnh. Phim cũng từng được lên lịch công chiếu vào đầu tháng 4 nhưng theo đạo diễn Victor Vũ vì những lý do chủ quan lẫn khách quan mà phải dời lại đến cuối tháng 4. Không may đây là thời điểm bất ngờ dịch Covid-19 tại VN có những lo ngại mới. Mặc dù vậy, đây cũng là dịp lễ nên có vẻ như doanh thu phim vẫn tận dụng được lợi thế từ việc khán giả trẻ vẫn tìm đến rạp chiếu để giải trí. Bên cạnh đó, dễ thấy số lượng suất chiếu của Thiên thần hộ mệnh ở các rạp hiện nay gần như áp đảo so với những bộ phim khác.

Sự ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho bao nhiêu nhà làm phim thót tim và đau đầu. Tất nhiên điều đó cũng không loại trừ với nhà làm phim Thiên thần hộ mệnh. Nhưng có lẽ, với Victor Vũ, anh đã có những “thiên thần hộ mệnh” riêng. Dễ thấy, Thiên thần hộ mệnh là bộ phim đưa nhiều sản phẩm quảng cáo vào nhiều nhất trong số những phim Việt chiếu rạp trong thời gian gần đây.

Khán giả có người chấp nhận được, có người lại thấy “chướng” với những tình tiết, hình ảnh có sản phẩm quảng cáo được đưa vào. Nhưng dù khán giả có cảm thấy thế nào thì đạo diễn Victor Vũ cũng yêu tâm rằng phim của mình khó lỗ!