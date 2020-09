Ái Phương làm show nhạc trên mạng ca khúc tự sáng tác

Lấy tựa đề chung cho show là Bản Gốc, Ái Phương chia sẻ The Ai Phuong Show mùa 3 sẽ đem đến các bản nguyên của những bài hát do chính nữ ca sĩ sáng tác mà lâu nay khán giả chỉ được biết đến qua sự trình bày của các ca sĩ khác. Điều này vẫn giữ được tinh thần cover vốn dĩ của The Ai Phuong Show nhưng lại được thể hiện ở một sắc thái hoàn toàn khác bởi chính nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc. Các tập mới của The Ai Phuong Show mùa 3 sẽ được phát sóng trên kênh YouTube/Ái Phương Official vào 21 giờ thứ hai hằng tuần, với tập đầu tiên vào ngày 14.9.