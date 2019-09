Ái Phương, Quang Trung từ chối yêu người trong showbiz

Khi MC Đại Nghĩa phản bác và đưa ra nhiều dẫn chứng về một số cặp đôi hạnh phúc trong showbiz, Ái Phương đã lên tiếng giải thích: “Tình yêu ập tới mình đâu đỡ được nhưng nếu có thể cân nhắc em sẽ muốn tìm hiểu người ở ngoài nghề. Ít nhất ấn tượng đầu tiên anh ấy cho em sẽ là an toàn và bình yên. Một mình em bay là được rồi, em thích như vậy. Nhu cầu được cảm thấy bình yên, được cảm thấy an toàn là nhu cầu cơ bản của con người”. MC Đại Nghĩa đánh giá quan điểm giọng ca Như chưa từng yêu trong tình yêu còn nhiều sự cân nhắc và suy nghĩ. Tuy nhiên, Ái Phương hi vọng khán giả không hiểu lầm suy nghĩ của cô bởi vì tình yêu là không tính toán nhưng bản thân nữ ca sĩ chỉ mong muốn có một bến đỗ bình yên sau khi “bay bổng” với nghệ thuật.