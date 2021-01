Ai sẽ tiếp bước 'phù thủy hoạt hình' Hayao Miyazaki ở xứ mặt trời mọc?

Tờ The Guardian cho rằng nền công nghiệp hoạt hình Nhật Bản là "niềm ghen tị" của toàn cầu. Từ Pixar (Mỹ) đến Aardman Animations (Anh), các hãng phim trên toàn thế giới đều đánh giá cao sự đa dạng và sáng tạo đáng kinh ngạc của những nhà làm phim Nhật Bản. The Guardian đặt câu hỏi: “Bây giờ đạo diễn bậc thầy Hayao Miyazaki của xưởng phim Ghibli đã rời sân khấu, liệu nhân vật nổi bật tiếp theo sẽ đến từ đâu?” Theo The Guardian, những tác phẩm thú vị của Nhật Bản trong tương lai sẽ đến từ một chiếc bàn trong ngôi nhà ở Kyoto. Chủ nhân chiếc bàn không quá xa lạ, chính là nhà làm phim hoạt hình Ujicha - được đặt theo tên của loại trà xanh trồng ở nơi anh sinh trưởng là thành phố Uji, phía nam Kyoto.