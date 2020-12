Album hiếm hoi được thực hiện trước khi nhạc sĩ Lam Phương qua đời

Khi thực hiện album Trọn một kiếp yêu với những tình khúc Lam Phương, ca sĩ Đức Tuấn cho biết anh đã có dịp sang Mỹ và đến thăm nhạc sĩ Lam Phương, cho ông nghe toàn bộ album trước khi phát hành. Và "ông rất thích thú", ĐứcTuấn chia sẻ.

Trước thông tin về sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương, Đức Tuấn bày rỏ: "Biết ngày này rồi sẽ đến nhưng đến giờ Tuấn vẫn không chấp nhận được chú đã qua đời. Đã gặp chú nhiều lần khi lưu diễn tại Mỹ, 2 chú cháu đều là dân miền Tây nên nói chuyện hợp lắm. Âm nhạc của chú thì thấm trong máu từ lúc mới sinh ra đời, nên 2 chú cháu thân thiết với nhau như đã được gặp chú từ lâu...".

Nam ca sĩ quê An Giang cũng cho biết thêm, "Bất chấp tình hình sức khỏe thế nào chú luôn nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt luôn trìu mến, giàu sức sống làm cho Tuấn luôn thấy gần gũi, ấm áp và lạc quan yêu đời. Nhớ năm 2019 ghé nhà cho chú nghe album mới trong giai đoạn hoàn thiện, 2 chú cháu say sưa lắm, hẹn hè 2020 quay lại đích thân tặng Chú thành phẩm mà bất thành do dịch Covid-19. Đó sẽ nỗi tiếc nuối rất lớn với Tuấn..."