Album nhạc đầu tay của ‘nghệ sĩ’ thai nhi

Theo tờ The Guardian ngày 3.2, Luca Yupanqui - bé gái người Mỹ đang chập chững tập đi, chuẩn bị phát hành album nhạc đầu tay có tên Sounds of The Unborn (tạm dịch: Những âm thanh khi chưa chào đời). Luca Yupanqui là con của nữ thành viên ban nhạc rock Psychic Ills (Mỹ) - Elizabeth Hart và nhạc sĩ từng hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Lee “Scratch” Perry - Iván Diaz Mathé.

Album được thu âm từ khi cô bé còn ở trong bụng mẹ. Bố mẹ Luca ghi lại sự hiện diện trước khi được sinh ra của cô bé thông qua các điện cực trên bụng của người mẹ, chuyển các cử động từ cô bé khi còn ở trong tử cung thành âm thanh bằng công nghệ MIDI siêu âm và ghi vào những chiếc đàn synthesizer để tạo thành các bản nhạc. Đàn synthesizer là nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua bộ tăng âm (ampli).

Các bản ghi âm sau đó đã được chỉnh sửa nhưng Elizabeth Hart và Iván Diaz Mathé cố gắng hạn chế hết mức có thể, để “cho phép thông điệp của Luca tồn tại ở trạng thái nguyên bản nhất”. Ca khúc đầu tiên trong album mang tên V4.3 pt.2 đã được phát hành vào ngày 2.2 trên YouTube cùng với một đoạn clip gồm các cảnh quay Luca và bố mẹ.

Nói về album Sounds of The Unborn, Iván Diaz Mathé cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện một số cảnh quay theo kiểu phim khoa học viễn tưởng ly kỳ của Mỹ Super 8 (năm 2011) trong các buổi ghi hình. Sau đó, chúng tôi hợp tác với nghệ sĩ Victoria Keddie vì yêu thích gu thẩm mỹ của cô ấy. Cô ấy đã xử lý các sản phẩm bằng thiết bị điện tín hiệu analog và tạo ra một chuyến đi trực quan tóm tắt lại những gì chúng tôi trải qua khi Luca còn trong bụng mẹ”.

Chuyển động của Luca - em bé chưa chào đời - được sản xuất thành album nhạc bằng công nghệ MIDI siêu âm Ảnh: Sacred Bones

Tài khoản Instagram của hãng Sacred Bones hôm 3.2 quảng bá: “Nhận thức của Luca về những gì đang xảy ra thật đáng kinh ngạc. Album nhạc sẽ được bán vào ngày 2.4”. Hãng Sacred Bones mô tả khoảnh khắc lần đầu tiên Luca Yupanqui nghe âm nhạc của chính mình: “Cô bé Luca mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình, nhận ra âm thanh của chính mình từ khi còn trong bụng mẹ. Lần đầu tiên Luca nghe âm thanh của mình, phản ứng của bé cho thấy Luca biết rằng gia đình đang nghe lại những gì cô bé đã trải qua trước khi chào đời”.