Âm nhạc và cuộc đời của thiên tài Beethoven

Diễn viên Huỳnh Phương gây chú ý khi đăng đàn than thở chuyện chủ nhà không hạ giá mùa dịch Covid-19 . Dòng chia sẻ của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Việc thiết lập hệ thống 'ATM gạo' tại nhiều nơi ở Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trở thành đề tài được nhiều trang báo quốc tế như: Reuters, CNN, New York Post, Insider… đồng loạt đăng tải.

The others, phim kinh dị về người mẹ trẻ do Nicole Kidman đóng được làm lại sau gần 20 năm trình làng khán giả.