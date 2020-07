Amazon bất ngờ giảm giá sách về vợ chồng Hoàng tử Harry

Cuốn sách Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (tạm dịch: Tìm kiếm tự do: Harry cùng Meghan và sự hình thành của gia đình hoàng tộc hiện đại) dày 320 trang, là sự kết hợp giữa vợ chồng Hoàng tử Harry cùng hai nhà văn Omid Scobie và Carolyn Durand. Tác phẩm ghi lại chi tiết cuộc đời của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong khoảng thời gian từ đám cưới hoàng gia đến “cuộc khủng hoàng Megxit” (cụm từ các hãng truyền thông dùng để nói về quyết định từ bỏ tư cách thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry và công nương Meghan), kết thúc bằng việc hai vợ chồng sang Mỹ định cư, dự kiến ra mắt vào tháng 8.

Ban đầu, cuốn sách được niêm yết với giá 20 euro (gần 520.000 đồng), nhưng sau đó trang web bán hàng trực tuyến Amazon ở thị trường nước Anh dán nhãn “best-seller” (bán chạy nhất) rồi hạ giá xuống 13,6 euro (khoảng 360.000 đồng). Ngay cả khi động thái giảm giá bất thường này sẽ giúp người tiêu dùng được lợi, nhiều bình luận của bạn đọc trên báo Anh Daily Mail cho biết họ đợi sách giảm sâu hơn nữa, thậm chí có người khẳng định sẽ không mua sách của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Hạ giá vì sợ sách lỗi thời

Một số ý kiến cho rằng nhà xuất bản muốn bán sách nhanh nhất có thể vì họ sợ mối quan hệ giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, lúc đó nội dung trong sách trở nên lỗi thời. Trong khi đó, nhiều người ủng hộ hoàng gia Anh lo rằng Meghan chỉ lợi dụng Hoàng tử Harry, đem đến cho Meghan Markle sự nổi tiếng và trợ cấp dồi dào từ gia đình hoàng gia Anh.

Đó là chưa kể đến chuyện dường như thiện cảm dành cho vợ chồng Hoàng tử Harry dường như ngày càng giảm sút. Chẳng hạn, vợ chồng hoàng tử Harry bị chỉ trích khi đi trên chiếc SUV Cadillac Escalade - một trong những chiếc xe được liệt vào hạng gây ô nhiễm môi trường bậc nhất. Hành động này trái với những phát ngôn về tác hại của khí thải nhiên liệu hóa thạch của Hoàng tử Harry trước đó.

Vợ chồng Hoàng tử Harry bị chỉ trích khi đi trên chiếc SUV Cadillac Escalade, loại xe gây ô nhiễm môi trường bậc nhất. Ảnh chụp vào ngày 10.7 ở Beverly Hills (Mỹ) Ảnh: The Sun Meghan Markle càng làm mếch lòng nhiều người khi kênh truyền hình Anh Channel 5 ngày 18.7 dẫn lời chuyên gia Hoàng gia Anh Beverly Turner cho biết Meghan Markle đặt mục tiêu trở thành Tổng thống Mỹ. Trước đây, chuyên gia Hoàng gia Lady Colin Campbell bình luận việc Meghan Markle chuyển đến Mỹ là một phần trong kế hoạch lấn sân sang chính trị của cựu nữ diễn viên.

Truyền thông Anh cũng ghi nhận các cửa hàng lưu niệm trên toàn quốc đã giảm giá tối đa các sản phẩm liên quan đến gia đình Hoàng tử Harry nhưng không ai mua. Theo báo Express (Anh), vào ngày 4.8 - sinh nhật của Meghan Markle, tu viện Westminster sẽ không rung chuông để kỷ niệm ngày sinh của cô. Động thái này chứng tỏ thái độ kiên quyết không thừa nhận của tu viện, cũng như của Hoàng gia Anh đối với Meghan Markle.