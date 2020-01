Angela Phương Trinh phát nguyện ăn chay trọn đời

Nữ diễn viên Mùa hè sôi động cũng có những trải lòng về quyết định của mình. Cô viết: “Hôm qua ngày 1.1.2020, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào nhân quả, tôn trọng mạng sống, tình thương yêu đối với chúng sanh theo tinh thần của người con Phật. Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc thầy trường thọ, gia đình và bản thân sức khỏe , an lạc”. Đồng thời, trong tờ cam kết của nữ diễn viên có dòng chia sẻ: “Động vật không dùng để làm đồ ăn, để làm thí nghiệm, để làm trò tiêu khiển hay bạo hành trong bất kỳ hình thức nào".