Anh trai bác tin Phương Khánh hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tối 3.11, Nguyễn Phương Khánh trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 (Miss Earth) trong sự ủng hộ của người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay sau cuộc thi, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ bức ảnh người đẹp Bến Tre chụp cùng Ngọc Trinh và cho biết cô từng là em gái kết nghĩa của diễn viên Vòng eo 56.

Chia sẻ về điều này, anh Khanh nói: “Sau khi tốt nghiệp cấp 2, My (tên gọi ở nhà của Phương Khánh) có lên Sài Gòn với tôi. Vì em đang dậy thì nên mặt nổi mụn nhiều. Thời điểm đó, Ngọc Trinh là cái tên rất hot và các em nhỏ tuổi teen đều rất thích hình ảnh của cô ấy cho nên em gái tôi cũng muốn đến thẩm mỹ viện của Trinh để trị mụn. My thường đi spa gặp Ngọc Trinh và cả hai hay trò chuyện cùng nhau vì đều là con gái miền Tây, cho nên mọi người cũng hay gọi vui là Ngọc My. Còn thông tin đầu quân về công ty của Khắc Tiệp chỉ là lời đồn vì thời điểm đó bé My mới 15 tuổi, phải tập trung học tập nên không thể nào đi làm người mẫu”.