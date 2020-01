Anna May Wong, nữ diễn viên điện ảnh gốc Hoa đầu tiên tại Hollywood

Nhắc đến Anna May Wong, người ta không thể không nhớ đến The Toll of the Sea (1922) - bộ phim đầu tiên mà nữ diễn viên kỳ cựu này được đóng vai chính. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày tác phẩm này đến với công chúng, loạt hình ảnh của cố nghệ sĩ huyền thoại này đã được Google Doodle đăng tải nhằm tưởng nhớ những đóng góp của nữ diễn viên sinh năm 1905 đối với điện ảnh thế giới. Nổi bật trong slideshow Doodle là những hình ảnh nổi bật trong cuộc đời bà, bao gồm một số vai diễn nổi tiếng nhất của nghệ sĩ quá cố trong số hơn 50 bộ phim mà bà được đề cao trong suốt sự nghiệp của mình.

Hình ảnh của Anna May Wong trên trang tìm kiếm của Google ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anna May Wong sinh ngày 3.1.1905 và được biết đến với tên gốc Wong Liu Stong. Bà xuất thân trong gia đình gốc Trung Quốc tại Mỹ. Ngoài thời gian phụ giúp gia đình và mải mê với việc học trên trường, Wong Liu Stong quanh quẩn ở nhiều xưởng phim và sớm nhận thấy niềm say mê diễn xuất bên trong tâm hồn mình. Đến năm 11 tuổi, bà quyết định lấy nghệ danh Anna May Wong và dấn thân vào con đường phim ảnh. Năm 1922, nữ nghệ sĩ làm nên lịch sử với vai diễn chính đầu tiên trong phim câm The Toll of the Sea. Trong tác phẩm, diễn viên kỳ cựu này vào vai một phụ nữ châu Á đem lòng yêu một người đàn ông da trắng và phải trải qua nhiều thiệt thòi, tủi khổ. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tạp chí danh tiếng thời bấy giờ như Variety hay The New York Time.

Anna May Wong sống lại trong ký ức của nhiều khán giả với loạt ảnh vẽ trên Google ẢNH: GOOGLE

Những tưởng sau khi khẳng định năng lực diễn xuất với tác phẩm nói trên, Anna May Wong sẽ có tấm vé thông hành hoàn hảo để chạm đến hào quang ở Hollywood, thế nhưng, đời không như là mơ. Chính sự phân biệt, kỳ thị về sắc tộc thời bấy giờ đã khiến ngôi sao tài năng này không được giới làm phim chú ý và công nhận năng lực diễn xuất. Bằng chứng là bà chỉ nhận những vai nhỏ mờ nhạt đến gần như vô hình trên màn ảnh. Rào cản này khiến sự nghiệp của Anna May Wong không thể cất cánh tại Hollywood. Bà quyết định đến châu Âu vào năm 1928 để kiếm tìm cơ hội nổi tiếng. Từ đây, Anna May Wong đã được giao cho vai chính trong nhiều vở kịch, phim như: Schmutziges Geld, Picadilly, Ngọn lửa tình yêu…

Bà nhanh chóng nhận được sự ca ngợi vượt bậc từ báo chí châu Âu và chính điều này đã khiến cái tên Anna May Wong một lần nữa được Hollywood chú ý đến. Không lâu sau, hãng phim Paramount đã đề nghị được ký hợp đồng với minh tinh kỳ cựu và hứa hẹn sẽ giao cho bà những vai chính ấn tượng. Năm 1930, ngôi sao gốc Hoa trở lại Mỹ và gây tiếng vang lớn với vở diễn On the spot, bộ phim Shanghai Express, Dangerous to Know, A Study in Scarlet, Daughter of the Dragon, King of Chinatown… Năm 1951, Anna May Wong trở thành người dẫn đầu truyền hình người Mỹ gốc Á đầu tiên với chương trình truyền hình The Gallery of Madame Liu-Tsong .

Anna May Wong thành niềm tự hào của người gốc Á tại Mỹ khi là một trong những huyền thoại của điện ảnh Hollywood ẢNH: GETTY

Với hàng loạt thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, Anna May Wong được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood vào năm 1960. Nữ diễn viên kỳ cựu mất ngày 3.2.1961 sau một cơn đau tim. Bà được nhớ đến là ngôi sao người Mỹ gốc Hoa đầu tiên của Hollywood đồng thời được xem như một biểu tượng thời trang của làng điện ảnh Mỹ.