Anne Hathaway bật mí quy tắc ‘kỳ quặc’ trên phim trường của đạo diễn ‘Tenet’

Hiện tại, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , bom tấn Tenet của Christopher Nolan phải dời lịch ra mắt từ ngày 17.7 sang 31.7. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ mở đường cho những "bom tấn" mùa hè khác như: The Spongebob Movie: Sponge on the Run hay Wonder Woman 1984.