Ảo thuật gia Mỹ biểu diễn trực tuyến màn bay trên không với 52 quả bóng bay

Tiết mục có tên Ascension (tạm dịch: Thăng thiên), làm gợi nhớ đến bộ phim hoạt hình Up (Vút bay, 2009). Theo tờ New York Post, ảo thuật gia David Blaine sẽ biểu diễn trực tuyến, phát độc quyền trên kênh YouTube cá nhân vào khoảng 19 giờ ngày 1.9 (giờ Việt Nam).

New York Post cho biết đây là pha mạo hiểm ngoài trời mới nhất của David Blaine sau 8 năm, kể từ khi ảo thuật gia 47 tuổi thực hiện thử thách đứng trên cây cột cao 6,7m tại Cầu cảng 54 (TP.New York, Mỹ) với 7 dây thép dẫn điện bao quanh, truyền luồng điện 1 triệu volt liên tục. Trong suốt thời gian biểu diễn, David Blaine không ăn hoặc ngủ. Mặc bộ đồ cách điện nặng 15 kg, David Blaine đứng như vậy từ ngày 5.10 đến ngày 8.10.2012.

Trong tiết mục biểu diễn đặc biệt lần này, David Blaine sẽ bay lơ lửng trên không nhờ vào chùm 52 quả bóng bay chứa đầy khí Heli. Theo kế hoạch, số bóng bay được buộc vào phần cơ thể kéo dài từ cổ tay đến vai của ảo thuật gia. David Blaine sẽ bay lên vùng không khí loãng, trước tiên với tốc độ 30,5 m/phút, sau đó khi ô-xy ít đi, anh sẽ tăng tốc với tốc độ gấp 5 lần tốc độ ban đầu. Kết thúc màn trình diễn, anh sẽ thả bóng bay và nhảy dù xuống đất. Kế hoạch của David Blaine là bay qua sông Hudson từ bang New Jersey đến thành phố New York.

David Blaine cho biết anh đã tập nhảy khỏi máy bay hơn 500 lần, học điều khiển khinh khí cầu cũng như tìm hiểu kỹ càng về gió. Bất chấp những rủi ro như thiếu ô-xy và hạ thân nhiệt, anh vẫn muốn thực hiện pha mạo hiểm này. “Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước được bay”, David Blaine chia sẻ. Rồi đến khi vào trung học, ý nghĩ bay lên trời bằng bóng bay càng in sâu khi mẹ dẫn đi xem bộ phim Pháp The red balloon (tựa tiếng Pháp là Le ballon rouge). Đây là bộ phim ngắn giả tưởng dài 34 phút, do Albert Lamorisse viết kịch bản và đạo diễn, kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé một ngày nọ tìm thấy một quả bóng bay màu đỏ, có tri giác, đang mắc kẹt tại một góc đường. Với ảo thuật gia, bay lên trời bằng bóng bay là một chuyện “vui vẻ và kỳ diệu”.

David Blaine trong lần tập luyện ở một bãi đậu xe tại TP Porterville, bang California (Mỹ) hồi giữa tháng 8 Ảnh: ABC News

Những màn ảo thuật ‘nghẹt thở’

David Blaine sinh ra ở quận Bronx, New York (Mỹ). Cha là người Puerto Rico còn mẹ là người Nga gốc Do Thái. David Blaine kể rằng từng biểu diễn trò ảo thuật với bộ bài lúc mới 4 tuổi. Đến khi vào nghề, David Blaine chọn cho mình một phong cách riêng, chuyên biểu diễn trên đường phố, trước đám đông. Năm 21 tuổi, David Blaine bị cú sốc mạnh khi mẹ anh qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó, ảo thuật gia muốn chứng minh rằng sức chịu đựng của con người rất lớn, có thể vượt qua tất cả nếu có ý chí.

Các pha đùa giỡn với tử thần nổi tiếng của ảo thuật gia David Blaine gồm: chui vào một quan tài kín trong suốt đặt trước một cao ốc văn phòng ở New York suốt 7 ngày đêm (năm 1999), giam mình trong một khối nước đá đặt tại Quảng trường Thời đại (2000), không ăn không uống gần 35 giờ khi đứng thẳng người trên cột trụ cao 27 m dựng tại Công viên Bryan ở New York (2002), giam mình trong một cái lồng trong suốt, treo lơ lửng ở độ cao 9 m trên sông Thames ở London (Anh) suốt 44 ngày không ăn chỉ uống nước (2003), hứng viên đạn 22 ly bắn vào chiếc ly bằng thép ngậm trong miệng (2015)...