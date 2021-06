'Aquaman 2' và 'John Wick 4' khởi quay, hé lộ nhiều chi tiết thú vị

Theo tin từ Variety, đạo diễn James Wan thông báo trên tài khoản Instagram của mình dự án do ông lèo lái là Aquaman and the Lost Kingdom , phần tiếp theo của bom tấn Aquaman (2018), chính thức khởi quay. Dự án mới của cha đẻ thương hiệu kinh dị Lưỡi cưa dự kiến sản xuất trong vòng 18 tháng, sau đó sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16.12.2022.