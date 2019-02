Ariana Grande giành giải Grammy đầu tiên sau cuộc chiến với nhà sản xuất

Ariana Grande không chỉ bỏ diễn mà còn từ chối xuất hiện trên thảm đỏ Grammy năm nay vì cuộc chiến công khai với nhà sản xuất Ken Ehrlich. Nguyên nhân là do nữ ca sĩ bị từ chối cho biểu diễn 7 Rings, đĩa đơn mới trong album sắp phát hành. Phía nhà sản xuất chương trình Grammy Ken Ehrlich cũng đã chia sẻ lý do Ariana Grane rút lui là bởi vấn đề thiếu thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, giọng ca Thank u, next lập tức đáp trả trên trang cá nhân: "Tôi đã giữ im lặng nhưng bây giờ ông đang nói dối về tôi. Tôi có thể biểu diễn suốt đêm và ông biết điều đó mà Ken. Lý do là bởi sự sáng tạo của tôi bị ông kìm hãm. Tôi quyết định không tham dự”.

Ảnh: Instagram Khi không diễn ở Grammy nữa, giọng ca "nấm lùn" quyết định diện trang phục diễn tuyệt đẹp chụp hình tại... nhà

Sau khi giành được chiến thắng đầu tiên ở giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, Ariana Grande đã lên trang cá nhân tri ân fan. Nữ ca sĩ trẻ đã có 12 tháng phát triển rực rỡ sự nghiệp trong năm qua, được Billboard vinh danh "Người phụ nữ của năm 2018". Tuy nhiên, Ariana Grande đã hụt đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng như Album, Ghi âm và Bài hát của năm.

Sweetener là album thứ tư của Ariana Grande, được đánh giá là mang âm hưởng hòa trộn giữa pop và R&B đặc trưng của giọng ca sinh năm 1993. Album được phát hành vào ngày 17.8.2018 thông qua hãng đĩa Republic Records, với sự góp mặt của nữ rapper người Mỹ Missy Elliott, nữ rapper người Mỹ gốc Trinidad và Tobago Nicki Minaj và nam ca sĩ người Mỹ Pharrell Williams. "

Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, Sweetener đã phá vỡ kỷ lục streaming ngày đầu tiên phát hành trên Spotify với 15,1 triệu lượt nghe và sau đó leo lên vị trí quán quân Billboard 200. Tuy nhiên khi album đang gây được tiếng vang lớn thì vụ tự tử chấn động của Mac Miller, bạn trai cũ của Grande, đã khiến một bộ phận cộng đồng mạng "ném đá" Grande, cho rằng việc cô đính hôn với Pete Davidson là nguyên nhân gây ra chuyện đau lòng. Nữ ca sĩ bị suy sụp về tinh thần và phải tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát một thời gian.

Một số giải thưởng đáng chú ý của Grammy 2019:

Ca khúc nhạc rap xuất sắc nhất

Drake - God’s Plan

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future and James Blake - King’s Dead

Eminem ft Joyner Lucas - Lucky You

Travis Scott, Drake, Big Hawk and Swae Lee - Sicko Mode

Jay Rock - Win

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất

Kelsea Ballerini - Unapologetically

Brothers Osborne - Port Saint Joe

Ashley McBryde - Girl Going Nowhere

Kacey Musgraves - Golden Hour

Chris Stapleton - From a Room: Volume 2



Bài hát của năm

Brandi Carlile - The Joke

Childish Gambino - This Is America

Drake - God’s Plan

Lady Gaga and Bradley Cooper - Shallow

Kendrick Lamar & SZA - All the Stars

Ella Mai - Boo’d Up

Shawn Mendes - In My Blood

Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle



Màn trình diễn pop kết hợp xuất sắc nhất

Christina Aguilera ft Demi Lovato - Fall in Line

Backstreet Boys - Don’t Go Breaking My Heart

Tony Bennett and Diana Krall - ’S Wonderful

Lady Gaga and Bradley Cooper - Shallow

Maroon 5 ft Cardi B - Girls Like You

Justin Timberlake ft Chris Stapleton - Say Something

Zedd, Maren Morris and Grey - The Middle



Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất

Beck - Colors

Camila Cabello - Havana (live)

Ariana Grande - God Is a Woman

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

Post Malone - Better Now



Album pop xuất sắc nhất

Camila Cabello - Camila

Kelly Clarkson - Meaning of Life

Ariana Grande - Sweetener

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Pink - Beautiful Trauma

Taylor Swift - Reputation



Album pop truyền thống xuất sắc nhất

Tony Bennet and Diana Krall - Love Is Here to Stay

Willie Nelson - My Way

Gregory Porter - Nat “King” Cole & Me

Seal - Standards (Deluxe)

Barbra Streisand - The Music … The Mem’ries … The Magic!



Album nhạc alternative xuất sắc nhất

Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

Beck - Colors

Björk - Utopia

David Byrne - American Utopia

St Vincent - Masseduction



Màn trình diễn nhạc đồng quê solo xuất sắc nhất

Loretta Lynn - Wouldn’t It Be Great

Maren Morris - Mona Lisas and Mad Hatters

Kacey Musgraves - Butterflies

Chris Stapleton - Millionaire

Keith Urban - Parallel Line



Màn trình diễn nhạc đồng quê kết hợp xuất sắc nhất

Brothers Osborne - Shoot Me Straight

Dan + Shay - Tequila

Little Big Town - When Someone Stops Loving You

Maren Morris ft Vince Gill - Dear Hate

Bebe Rexha and Florida Georgia Line - Meant to Be



Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất

Cole Swindell - Break Up in the End

Maren Morris ft Vince Gill - Dear Hate

Blake Shelton - I Lived In

Kacey Musgraves - Space Cowboy

Dan + Shay - Tequila



Album Latin pop xuất sắc nhất

Pablo Alborán - Prometo

Claudia Brant - Sincera

Natalia Lafourcade - Musas

Raquel Sofia - 2:00 AM

Carlos Vives - Vives



Album Americana xuất sắc nhất

Brandi Carlile - By the Way, I Forgive You

Bettye Lavette - Things Have Changed

John Prine - The Tree of Forgiveness

Lee Ann Womack - The Lonely, the Lonesome & the Gone

The Wood Brothers - One Drop of Truth

MV xuất sắc nhất

APES*** - The Carters, Ricky Saiz, video director; Mélodie Buchris, Natan Schottenfels & Erinn Williams, video producers

This Is America - Childish Gambino, Hiro Murai, video director; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers

I’m Not Racist Joyner Lucas & Ben Proulx, video directors; Joyner Lucas, video producer

Pynk - Janelle Monáe, Emma Westenberg, video director; Justin Benoliel & Whitney Jackson, video producers

Mumbo Jumbo - Tierra Whack Marco Prestini, video director; Sara Nassim, video producer



Album nhạc kịch xuất sắc nhất

Annihilation - Patton Oswalt

Equanimity & The Bird Revelation - Dave Chappelle

Noble Ape - Jim Gaffigan

Standup For Drummers - Fred Armisen

Tamborine - Chris Rock



Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất

Singularity - Jon Hopkins

Woman Worldwide - Justice

Treehouse - Sofi Tukker

Oil of Every Pearl’s Un-Insides - SOPHIE

Lune Rouge - TOKiMONSTA

Ca khúc R&B xuất sắc nhất

Ella Mai - Boo’d Up

Miguel ft J Cole and Salaam Remi - Come Through and Chill

Childish Gambino - Feels Like Summer

HER - Focus

Toni Braxton - Long As I Live



Màn trình diễn rap xuất sắc nhất

Christina Aguilera ft Goldlink - Like I Do

6lack ft J Cole - Pretty Little Fears

Childish Gambino - This Is America

Kendrick Lamar & SZA - All the Stars

Post Malone ft 21 Savage - Rockstar



Producer của năm



BoI-1DA

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams



Ca khúc nhạc rock xuất sắc nhất

Greta Van Fleet - Black Smoke Rising

Twenty One Pilots - Jumpsuit

Bring Me the Horizon - Mantra

St Vincent - Masseduction

Ghost - Rats

Best rock performance

Arctic Monkeys - Four Out of Five

Chris Cornell - When Bad Does Good

The Fever 333 - Made an America

Greta Van Fleet - Highway Tune

Halestorm - Uncomfortable



Album rock xuất sắc nhất