'Avengers: Infinity War' dẫn đầu danh sách đề cử Teen Choice Awards 2018

Ở hạng mục điện ảnh, chỉ riêng siêu phẩm Avengers: Infinity War đã chiếm 7 đề cử, bao gồm Phim hành động và nhiều đề cử tại hạng mục Nam/nữ diễn viên trong phim hành động. Theo sau là Black Panther và Star Wars: The Last Jedi với 6 đề cử rồi mới đến The Greatest Showman, A Wrinkle in Time và Jumanji: Welcome to the Jungle đồng hạng 5 đề cử. Có thể thấy, số lượng phim do Disney sản xuất chiếm phần lớn trong Teen Choices Awards năm nay.

Theo Hollywood Reporter, Daisy Ridley và Bella Thorne là hai nữ diễn viên có khả năng cao sẽ giành giải. Daisy Ridley được đề cử cho hai vai diễn trong Star Wars: The Last Jedi và Murder on the Orient Express. Bella Thorne cũng có cú đúp nhờ Midnight Sun và phim truyền hình Famous in Love.

Hạng mục phim truyền hình có Riverdale và Shadow Hunters: The Immortal Instruments đều giành được 5 đề cử, theo sau là Stranger Things và The Flash.

Ảnh: The CW Riverdale vẫn giữ sức hút dù đã sắp sang mùa 3

Ở hạng mục âm nhạc, rapper mới nổi Cardi B "oanh tạc" trên 3 hạng mục khác nhau nhờ album Invasion of Privacy. Nam nghệ sĩ Childish Gambino với ca khúc This is America hiện đang sở hữu gần 300 triệu lượt xem cũng là một hiện tượng mới lạ.

Những tên tuổi đình đám như Drake, Ed Sheeran và Taylor Swift cũng lần lượt ''ẵm'' 3 đề cử. Bên cạnh đó vẫn có các gương mặt quen thuộc năm nào cũng góp mặt trong cuộc đua Teen Choice như Bruno Mars, Ariana Grande, Demi Lovato.

Ảnh: Reuters Cardi B có số đề cử ngang bằng với các nghệ sĩ đàn anh đàn chị

Lễ trao giải Teen Choice Awards 2018 sẽ diễn ra ngày 12.8 và được truyền hình trực tiếp trên Fox. Người hâm mộ từ 13-19 tuổi có thể bầu chọn trên trang TeenChoice.com hoặc trên Twitter.

Một số đề cử chính tại Teen Choice Awards 2018:

Phim hành động được yêu thích nhất

Avengers: Infinity War

Justice League

Maze Runner: The Death Cure

Pacific Rim: Uprising

Tomb Raider

Nam diễn viên phim hành động được yêu thích nhất

Chris Evans - Avengers: Infinity War

Dylan O’Brien - Maze Runner: The Death Cure

Henry Cavill - Justice League

John Boyega - Pacific Rim: Uprising

Robert Downey Jr. - Avengers: Infinity War

Tom Holland - Avengers: Infinity War

Nữ diễn viên phim hành động được yêu thích nhất

Alicia Vikander - Tomb Raider

Amy Adams - Justice League

Elizabeth Olsen - Avengers: Infinity War

Gal Gadot - Justice League

Scarlett Johansson - Avengers: Infinity War

Zoe Saldana - Avengers: Infinity War

Phim viễn tưởng được yêu thích nhất

A Wrinkle in Time

Coco

Peter Rabbit

Star Wars: The Last Jedi

Phim khoa học viễn tưởng được yêu thích nhất

Black Panther

Blade Runner 2049

Rampage

Ready Player One

Thor: Ragnarok

Phim truyền hình chính kịch được yêu thích nhất

Empire

Famous in Love

Riverdale

Star

The Fosters

This Is Us

Phim truyền hình viễn tưởng được yêu thích nhất

iZombie

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Stranger Things

Supernatural

The 100

The Originals

Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Louis Tomlinson

Niall Horan

Shawn Mendes

Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Demi Lovato

Dua Lipa

Taylor Swift

Nhóm nhạc được yêu thích nhất

5 Seconds of Summer

Fifth Harmony

Florida Georgia Line

Maroon 5

Migos

Why Don’t We