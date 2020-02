Ayaka Miyoshi: Từ hot girl trà sữa đến mỹ nhân phim kinh dị

Ayaka Miyoshi là một trong những gương mặt trẻ người Nhật đang gây “’sốt” châu Á. Cựu thành viên nhóm nhạc Sakura Gakuin đang trên con đường “chuyển mình” từ một nữ ca sĩ thần tượng sang một nghệ sĩ đa năng.

Ngôi sao đa tài

Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Ayaka Miyoshi đã được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện và tuyển chọn. Cô vượt qua kỳ thi tuyển “Nico*Petit” và trở thành người mẫu cho tới khi tốt nghiệp trung học vào năm 2010.

Bên cạnh sự nghiệp trên sàn catwalk, Ayaka còn có thời gian ngắn hoạt động với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sakura Gakuin trước khi tách ra riêng. Tuy bắt đầu đóng phim từ năm 2007 nhưng mãi tới năm 2012, sau khi rời nhóm, Ayaka mới chính thức chuyển hẳn sang lĩnh vực diễn xuất.

Ayaka Miyoshi trong bộ phim Dance with Me (2019) Ảnh: FBNV

Leaving on the 15th Spring (2013) là bộ phim đầu tiên mà Ayaka Miyoshi đảm nhận vai chính bên cạnh các vai phụ trong một số phim như: Confessions (2012), One Piece Film: Gold (2016) - lồng tiếng cho nhân vật Bit, Inuyashiki (2018)… Trong bộ phim Dance With Me (2019), Ayaka Miyoshi khiến công chúng bất ngờ trước diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc khi vào vai một cô gái trẻ bị dính phải lời nguyền “nhảy múa” của một nhà thôi miên.

Mỹ nhân với vẻ đẹp “biến hóa”

Sinh ngày 18.6.1996, Ayaka Miyoshi đang là một trong những mỹ nhân Nhật Bản đáng chú ý nhất hiện nay. Cô gái trẻ may mắn sở hữu nhan sắc cực kỳ ấn tượng, pha trộn giữa nét cổ điển của các hoa hậu Hồng Kông thập niên 90, nét lanh lợi của các nữ idol Hàn Quốc và sự trong sáng, thơ ngây của các cô gái Nhật Bản.

Ayaka Miyoshi với phong cách nữ sinh ngọt ngào Ảnh: FBNV

Với lợi thế ngoại hình xinh xắn và khác biệt, Ayaka Miyoshi có thể dễ dàng hóa thân, biến đổi với nhiều phong cách thời trang, hình tượng khác nhau. Trước đây, cô thường xuất hiện với hình ảnh nữ sinh trong trẻo, tinh khiết. Nhưng sau khi chuyển sang theo đuổi sự nghiệp riêng, mỹ nhân 9X cũng dần thể hiện phong cách quyến rũ, trưởng thành nhiều hơn.

Năm 2019, khi xuất hiện trong video ca nhạc Won’t Cry của Châu Kiệt Luân và Mayday A Tín, vẻ đẹp tinh khiết của Ayaka Miyoshi từng khiến cộng đồng khán giả Trung Quốc cũng như châu Á nói chung phải xao xuyến. Danh tính của nữ diễn viên trẻ nhờ đó cũng được lan tỏa rộng hơn ngoài phạm vi Nhật Bản.

Nét đẹp của Ayaka trong MV Won’t Cry của Châu Kiệt Luân Ảnh: FBNV

Gây sốc vì khoe tắm cùng bố đến 20 tuổi

Gần đây, Ayaka Miyoshi tham gia một chương trình truyền hình Nhật Bản và vô tư đề cập đến sự thân thiết giữa mình cùng ông bố 47 tuổi. Đáng chú ý, người đẹp còn bật mí rằng khi cô lên học trung học phổ thông thì vẫn tắm chung với bố. Chia sẻ của Ayaka Miyoshi về việc "tắm chung" với bố làm người xem chấn động và truyền thông Trung Quốc cũng bất ngờ. Nhiều cư dân mạng châu Á nhấn mạnh tình huống tắm cùng nhau như trên không thể chấp nhận và thể hiện sự phản đối kịch liệt.

Mỹ nhân tắm chung với bố lột xác trong phim kinh dị Ngôi nhà tử khí Ảnh: FBNV

Dù vậy, các fan Nhật Bản vẫn ủng hộ người đẹp vì trên thực tế ở xứ mặt trời mọc, việc tất cả trẻ em tắm với bố mẹ là một điều vô cùng hiển nhiên. Điều đáng chú ý ở đây là “cùng tắm” chứ không phải là mẹ tắm cho con hay bố tắm cho con như nhiều quốc gia khác. Thói quen này chính là một giải pháp rút ngắn thời gian phải chờ đợi khi tắm của mọi người mà còn là cách để mọi người gần gũi nhau hơn. Theo tờ Japan Today, ở nhiều gia đình Nhật, con cái tắm chung với bố mẹ từ bé, rồi kéo dài thói quen này tới khi bước vào tuổi teen. Tuy nhiên, hiếm ai như Ayaka Miyoshi vẫn duy trì điều này khi trưởng thành.

Khi mỹ nữ thiên thần bị “ma ám”

Gương mặt trái xoan, làn môi đỏ mọng và đôi mắt to tròn không chỉ giúp Ayaka Miyoshi “tỏa sáng” trong các loạt ảnh tạp chí mà nó còn là lợi thế không nhỏ đưa cô trở thành “nàng thơ” của nhiều đạo diễn.

Ngôi nhà tử khí là bộ phim kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Ayaka Miyoshi. Trong phim, cô vào vai Kanae Morita, một nữ bác sĩ tâm lý thường gặp ác mộng với những bóng ma. Không những thế, cô còn bị cuốn vào nhiều sự kiện khủng khiếp khi lên đường tìm đến ngôi làng Chó Sủa (Inunaki) trong “truyền thuyết đô thị” để giải cứu anh trai.

Ngôi làng tử khí là thử thách quan trọng trong sự nghiệp của Ayaka Miyoshi Ảnh: FBNV

Trong phim, Ayaka Miyoshi sẽ phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi, lo lắng cho đến hoảng loạn, khiếp sợ. Được chọn vào vai chính trong tác phẩm kinh dị mới của đạo diễn tài ba Takashi Shimizu, Ayaka Miyoshi hi vọng đây sẽ là cơ hội lớn để cô có thể chứng tỏ tài năng diễn xuất của bản thân. Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, Ayaka Miyoshi còn có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào trên màn ảnh. Tác phẩm sẽ ra rạp vào dịp Valentine năm nay.