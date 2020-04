Bà hoàng cảnh nóng Hàn Quốc giữ cân nặng 49kg trong suốt 30 năm

Bên cạnh khả năng diễn xuất cuốn hút, thì Kim Hee Ae trong The World of the Married (Thế giới hôn nhân) còn khiến người xem phát cuồng bởi sở hữu ngoại hình quyến rũ và đường cong chữ S thần thánh. Vóc dáng gợi cảm của minh tinh 53 tuổi trong những phân đoạn “người lớn” được bàn luận sôi nổi kể từ khi tác phẩm phát sóng đến nay.

Không chỉ khán giả Hàn Quốc mà người xem nước ngoài cũng tò mò về cơ thể gọn gàng và nóng bỏng của Kim Hee Ae dù đã bước qua tuổi 50. Mới đây, trang ET Today nổi tiếng của Hoa ngữ gây chú ý khi khai thác đề tài xoay quanh vóc dáng của sao phim Thế giới hôn nhân khi đã ngũ tuần.

Nữ diễn viên khéo khoe đường cong qua những khoảnh khắc "cấm trẻ nhỏ" trong phim ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo ET Today, Kim Hee Ae nhiều lần bật mí bí quyết giữ dáng của mình trong các cuộc phỏng vấn và khi tham gia chương trình giải trí. Đáng chú ý, cô từng tiết lộ bản thân đã duy trì cân nặng 49 kg (không tính thời gian mang thai, sinh con) trong suốt 30 năm qua. Mỹ nhân 7X tập luyện chăm chỉ và kiên trì. Ngay cả khi bận rộn với công việc, cô vẫn giữ thói quen tập luyện thể dục mỗi ngày.

Kim Hee Ae quản lý trọng lượng của mình rất nghiêm túc. Cô tự cân mỗi sáng và tối. Ngoài ra, nữ diễn viên còn kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình. Thỉnh thoảng, cô vẫn ăn bánh socola nhưng sẽ chia ra thành một nửa trong lần ăn đầu tiên, rồi sẽ dùng nốt phần còn lại vào lần sau. Chính quý bà 53 tuổi này khẳng định rằng chưa bao giờ cô ăn hết một miếng bánh socola trong một lần ăn.

Vẻ tươi trẻ của Kim Hee Ae được công chúng ngưỡng mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự nghiêm túc và phương pháp giữ cân khoa học của Kim Hee Ae làm dân mạng ngưỡng mộ. Cô trở thành hình tượng giảm cân lý tưởng đối với phái yếu, nhất là các chị em phụ nữ U40 và U50. Nhiều cô gái trẻ cũng học tập theo mẹo giữ dáng của nữ nghệ sĩ.

Tái xuất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau 4 năm với tác phẩm ngoại tình nóng, Kim Hee Ae đang gây sốt với vai diễn nữ bác sĩ tài giỏi Ji Sun Woo trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Các tập gần đây, nhân vật này gây tranh cãi khi lên kế hoạch trả thù ông chồng ngoại tình bằng cách lên giường với người khác, để lấy tư liệu đối phó với ông xã.