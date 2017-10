Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Áo dài VN và Bảo tàng An Giang - 40 năm hình thành và phát triển, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Bảo tàng An Giang (ảnh).