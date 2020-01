‘Bad Boys For Life’: Will Smith hóa ‘trai hư’, đối mặt với tử thần

Sau thành công của siêu phẩm Bad Boys II, nhà sản xuất bất ngờ thông báo sẽ ra mắt phần 3. Tuy nhiên, sau hơn nhiều lần trì hoãn về kịch bản lẫn kinh phí do Will Smith yêu cầu mức cát-sê khủng, cuối cùng tác phẩm Bad Boys For Life cũng trình làng đầu năm nay. Đáng chú ý, bộ đôi nhân vật đình đám năm nào cũng được “hồi sinh”, gồm Mike Lowrey (Will Smith thủ vai) và Marcus Burnett (Martin Lawrence đảm nhận).

Bad Boys For Life theo chân cặp bài trùng Mike và Marcus sau 20 năm gắn bó với Sở Cảnh sát Miami (MPD). Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng khiến người xem bất ngờ khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và chính thức đánh lẻ khi thực hiện nhiệm vụ. Quyết định này xuất phát từ việc bất đồng quan điểm giữa hai người cộng sự.

Will Smith siêu ngầu cùng cộng sự trong Bad Boys For Life. Ảnh: Columbia Pictures

Trong khi nhân vật của Will Smith luôn tỏ ra hiếu thắng và truy lùng danh tính kẻ sát hại anh, thì Marcus Burnett lại vô cùng điềm nhiên và gần như muốn lui về ở ẩn cùng gia đình. Không chịu nhúng nhường và từ bỏ mọi thứ, Mike Lowrey quyết tâm lên đường tìm sự thật. Từ đây kéo theo hàng loạt mối nguy hiểm chết người. “Duyên trời định”, Marcus Burnett buộc phải trở lại giúp đỡ cộng sự, phối hợp cùng thủ lĩnh Rita (do Paola Núñez góp vai) cùng nhiều nhân vật đặc biệt băng qua hành trình sống còn nghẹt thở.

Will Smith bầm dập, vướng loạt tình huống oái ăm

Xuyên suốt nhịp phim, tác phẩm đưa người xem vào cuộc phiêu lưu kịch tính với sự dẫn dắt tài tình của “thần đèn” Will Smith. Với mô-típ quen thuộc về sát thủ bị báo thù, bộ phim gây ấn tượng khi xâu chuỗi các sự kiện trong quá khứ và tạo cú plot twist (vòng xoắn cốt truyện) thần thánh với nam chính. Cụ thể, trong suốt quá trình điều tra, Mike Lowrey phát hiện mối liên kết với nhân vật phản diện. Nút thắt này đã đẩy tâm lí thám tử lên cao trào, qua đó dẫn đến hàng loạt sự đấu tranh để làm bật nên giá trị của nhân vật.

Will Smith hài hước cùng cộng sự trong mỗi lần chiến đấu vì kết hợp thiếu ăn ý Ảnh: Columbia Pictures

Đáng chú ý, tiếp tục phát huy thế mạnh từ 2 phần phim trước, Bad Boys For Life gây ấn tượng với người xem bởi loạt pha hành động mãn nhãn. Những màn rượt đuổi trên ô tô, những pha va chạm kinh hoàng trên xe phân khối lớn, các phân đoạn đấu súng bùng nổ… đã khắc họa nên một thế giới tội phạm đầy bất ổn tại xứ cờ hoa. Thông qua đây, sự kết hợp kỹ xảo và âm nhạc khiến bộ phim trở nên sôi nổi, lôi cuốn. Nhịp phim theo hướng hành động, tốc độ khiến khán giả không rời mắt. Đặc biệt, dù ở độ tuổi 52, nam tài tử Will Smith vẫn thu hút người xem bởi thần thái và ngoại hình mạnh mẽ. Trong phim, anh diện loạt trang phục da bó sát hoặc đồng phục tối màu khoe trọn cơ bắp trong những pha đối đầu.

Đậm chất hài hước và nhân văn

Nhắc đến tên tuổi Will Smith, ngoài những tác phẩm hành động, anh còn nổi danh với vai trò diễn viên hài. Trong phim, biên kịch tận dụng triệt để sự bất đồng giữa cặp đôi cộng sự, tạo nên nhiều tiếng cười. Trong khi Mike Lowrey theo chủ trương “mì ăn liền” khi thực hiện nhiệm vụ, thì Marcus Burnett lại chậm rãi và từ tốn với phong cách thuyết phục quen thuộc. Những màn lệch pha của cả hai dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt xoa dịu nhịp phim khi ở khúc cao trào.

Marcus Burnett lại chậm rãi và từ tốn với phong cách thuyết phục quen thuộc khiến cả hai rơi vào loạt tình huống bi hài Ảnh: Columbia Pictures

Song, phim cũng để lại những khoảng lặng đáng nhớ khi xoáy sâu vào mối quan hệ gia đình của thám tử Marcus. Những hồi ức về gia đình luôn tồn tại bên trong nhân vật, đặc biệt là những lúc căng thẳng cực độ trước kẻ thù. Mái ấm như một thông điệp lặng lẽ nhưng tỏa sáng giữa hàng loạt pha đánh đấm ồn ào suốt phim. Đặc biệt, mối quan hệ “vào sinh ra tử” của cả hai khiến người xem xúc động. Tác phẩm hướng tình bạn của cả hai đến một giá trị cao đẹp, với sự tôn trọng, chia sẻ và giàu thấu cảm.

Bad Boys For Life do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn, cùng sự tham gia của hàng loạt tên tuổi: Will Smith, Martin Lawrence, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano…