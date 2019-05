‘Thần đèn’ Will Smith 'náo loạn' đường phố

Chàng rapper người Mỹ đã hợp tác với MC Anh quốc James Corden tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả. Đáng chú ý, ngôi sao Aladdin hóa thân thành Thần đèn cùng với đội ngũ sản xuất của chương trình bất ngờ xuất hiện trên đường phố và hát lại các ca khúc như: Prince Ali, Friend Like Me, A Whole New World.

Sự kiện gây kinh ngạc trên được phát trong chương trình truyền hình yêu thích The Late Late Show với phân đoạn mang tên "Crosswalk the Music". Trong video, nam tài tử xứ cờ hoa sải bước trên vạch băng đường hát vang ca khúc kinh điển Friend Like Me cùng sự phụ diễn của các vũ công đầy sắc màu. Phần trình diễn khiến nhiều người dừng xe ở đèn đỏ ngạc nhiên và thích thú bởi hiệu ứng của máy thổi lửa. Được biết, các vũ công tham gia buổi biểu diễn độc đáo này đến từ chính đoàn phim Aladdin

Theo kịch bản của chương trình, cả Will Smith và MC James Corden đều phải biểu diễn nhiều lần trong các thời điểm khác nhau để ghi lại cảm nhận của người đi đường. Khi đến lượt Thần đèn cất giọng bài Prince Ali, một khán giả bất ngờ rời khỏi xe và tham gia nhảy múa cùng nhóm vũ công. Đáng chú ý, biểu cảm của MC Carpool Karaoke khiến khán giả bật cười vì ganh tị với "nam diễn viên quyền lực nhất nhì Hollywood” vì chỉ được đóng vai chú khỉ Abu.

Người dẫn chương trình xứ sương mù không khỏi "cay cú" khi trở lại trường quay của The Late Late Show. Đáp lại sự giận dỗi, Will Smith thẳng tay “sát phạt” nam nghệ sĩ: “Anh đang so sánh mình với tôi? Tôi là người được đề cử nhiều giải Oscar đó anh bạn”. Ngoài ra, chàng rapper người Mỹ khiến người xem hào hứng khi cho rằng mình hợp với vai chú khỉ Abu hơn là Thần đèn.

Ảnh: The Late Late Show Chàng rapper lần lượt trình diễn các ca khúc kinh điển kết với dàn vũ công

Trong chương trình, khán giả một phen cười ngã ngửa với diễn viên sinh năm 1968 ví von người cầm trịch chương trình: “Anh thật quyến rũ và tinh nghịch. Abu cũng vậy. Cả hai đều là những con quỷ nhỏ”. Ngay sau đó, phân cảnh James Corden đóng giả một chú khỉ để đuổi theo Will Smith giành quả chuối khiến cả trường quay bật cười.

Ngoài ra, tiết mục cuối cùng A Whole New World trong chuỗi hoạt động của chương trình, còn sự góp mặt của chàng Aladin Mena Massoud và công chúa Jasmine Naomi Scott. Cuối buổi diễn, các ngôi sao cưỡi trên một chiếc xe được trang trí như tấm thảm thần kỳ. Chiếc xe từ từ nâng các diễn viên lên khỏi mặt đất khiến người xem tưởng như họ đang bay thật sự.

Trong khi những tràng vỗ tay bắt đầu vang lên, Will Smith đã bật khóc. Chia sẻ khi kết thúc chương trình, MC James Corden xúc động: “Chúng tôi đã chà tay vào cây đèn thần và những gì phát ra là một tình bạn mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi”. Nam nghệ sĩ cũng không quan trêu chọc chàng rapper: “Bạn chưa bao giờ có một người bạn như tôi”.

Will Smith là một diễn viên, rapper, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sau nhiều vai diễn ấn tượng, anh trở lại với siêu phẩm mới nhất của Disney: Aladdin . Đây là một bộ phim âm nhạc dựa trên câu chuyện ăn khách Nghìn lẻ một đêm. Câu chuyện tiếp tục theo chân chàng trai đường phố xứ sở Ba Tư dấn thân vào hành trình chinh phục trái tim của công chúa Jasmine sau cuộc gặp gỡ tình cờ bên ngoài kinh thành. Aladdin tìm mọi cách để lần theo dấu vết của “cô hầu” hoàng tộc nhưng không ngờ rơi vào cái bẫy của tể tướng Jafar, phù thủy ẩn danh khao khát sở hữu cây đèn thần trong Hang động của những kỳ quan. Sau khi bị lão lừa gạt, Aladdin mắc kẹt trong hang động nhưng may mắn thoát chết nhờ cây đèn thần. Từ đó, hàng loạt cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra.

Aladdin 2019 là phiên bản live-action của “bom tấn” hoạt hình cùng tên ra mắt vào năm 1992.