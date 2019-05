Hoàng Rapper: Lồng tiếng cho Will Smith có câu thoại phải thu đến 70 lần

Hoàng Rapper cho biết trước đây anh đã từng lồng tiếng khá nhiều phim điện ảnh nhưng đến Aladdin thì anh mới có cơ hội làm “vai chính” thực thụ. “Hoàng đã từng tham gia casting cho hơn chục dự án phim điện ảnh, nhưng chỉ mới được chọn lồng tiếng cho vài vai phụ hoặc quần chúng trong một số bộ phim hoạt hình như Lego Ninja Go vai Kai; Car 3 vai bình luận viên; Bí kíp luyện rồng 3 vai Tuffnut. Nhân vật Thần Đèn là vai chính nặng ký đầu tiên của Hoàng trong vị trí diễn viên lồng tiếng".

tin liên quan Aladdin 'tái xuất' hoành tráng "Phim điện ảnh live-action Aladdin được công chiếu trên toàn quốc vào hôm 24.5, lại trùng vào ngày sinh nhật của Hoàng nên đây thật sự là dấu ấn, là món quà hết sức ý nghĩa khó quên đối với Hoàng. Nhân đây, Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn hãng Disney và thầy Đạt Phi đã tin tưởng và giao việc lồng tiếng vai diễn này cho Hoàng...", anh bộc bạch.

Được biết, việc lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình bom tấn không hề dễ dàng chút nào. Hoàng Rapper chia sẻ khi được thông báo kết quả tuyển chọn, anh rất mừng và hồi hộp nhưng luôn trong tâm thế hoàn toàn tự tin, vì nghĩ rằng mình đã có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng như những trải nghiệm của mười mấy năm trong nghề. Nhưng anh đã lầm. Khi bước vào studio để chính thức bắt đầu hóa thân thành Thần Đèn, bao nhiêu kinh nghiệm trước anh của anh đều… biến mất, cách nói cứ bị ảnh hưởng từ công việc MC và rapper, thế nên lồng tiếng cứ bị… out.

Ảnh: Khương Duy “Công việc lồng tiếng chịu khá nhiều thiệt thòi, đặc biệt là trong vấn đề lương bổng. Nếu như làm thử một phép tính đơn giản, lồng tiếng liên tục một tháng không nghỉ, thì đồng lương cũng chỉ bằng ca sĩ chạy show một event”, anh chia sẻ thêm

“Vô phòng thu mới biết, lồng tiếng phim điện ảnh hoàn toàn là một thế giới khác, đòi hỏi rất nhiều yếu tố phức tạp về chuyên môn và cảm thụ. Phải là một diễn viên chuyên nghiệp thì mới có thể đảm nhận thử thách này. Đằng này, đây lại là vai diễn của Will Smith , một nghệ sĩ đa năng bậc nhất trên thế giới, thì thử thách đó lại càng “sóng gió” hơn. Đã có vài khoảnh khắc Hoàng thật sự mệt mỏi, chán chường, thất vọng bản thân vì thu đi thu lại đến hơn 70 lần cho một câu thoại mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhưng khi nhìn mọi người trong studio vẫn đang thức trắng đêm làm việc để kịp tiến độ, nhìn thầy Phi vẫn nhẫn nại, tận tình uốn nắn từng chi tiết, nhìn thần tượng Will Smith đang thể hiện tài năng trong phim, Hoàng quyết tâm cố gắng làm cho bằng được. Cũng may là dưới sự chỉ bảo của thầy Đạt Phi, cuối cùng Hoàng cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình”, anh kể thêm.

Cụ thể hơn, anh đã khắc phục được một số khuyết điểm trong đài từ, tốc độ giọng nói, phát âm, ngữ điệu... khi hóa thân vào nhân vật. “Khỏi phải nói Hoàng vui thế nào khi biết mình được lồng tiếng cho Will Smith. Will Smith là một trong những thần tượng từ rất lâu của Hoàng, anh ấy luôn là tấm gương để Hoàng noi theo trong nhiều năm qua. Khó ai có thể thay thế được sự đa dạng trong diễn xuất cũng như chất giọng của Will Smith, điển hình qua những bộ phim như Wild Wild West; Men In Black; The Pursuit of Happiness; Bad Boys; Independence Day; I Am Legend... Là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được lồng tiếng cho Will Smith chính là vinh dự và may mắn rất lớn trong sự nghiệp của Hoàng”, anh nói thêm.

Bên cạnh Hoàng Rapper trong vai Thần Đèn, phim Aladdin còn có sự tham gia của Hoàng Trí - vai Aladdin; Ái Phương - vai Jasmine; Khả Như - vai cô hầu Dalia; Trần Tuấn - vai Jafar; Phước Hoàng - vai vẹt Iago...