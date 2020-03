‘Bad Guy’ của Billie Eilish là đĩa đơn số 1 toàn cầu 2019

Bad Guy là đĩa đơn thứ 5 trong album đầu tay của Billie Eilish mang tên When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bad Guy hiện có đến 800 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc được Billie Eilish đồng viết lời với anh trai của cô- Finneas O'Connell, người cũng đồng thời chịu trách nhiệm sản xuất Bad Guy.

Billie Eilish biểu diễn cùng anh trai Finneas O'Connell Ảnh: Pinkvilla

Bad Guy được mô tả như là một bản pop-trap (với những ca từ/lời rap cực “ngầu”, cùng với đó là tiếng trống điện tử) cộng thêm việc sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau vào phần giai điệu, hiệu ứng búng tay… Nội dung Bad Guy đề cập đến chuyện một cô gái chế giễu người yêu là gã tồi và chứng minh rằng cô kiên cường hơn anh trong tình yêu, cũng như truyền tải một số thông điệp liên quan đến sự khinh miệt và châm biếm.

Đại diện IFPI cho biết ca khúc Bad Guy đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn kỹ thuật số, với 19,5 triệu đĩa vật lý tương đương, trước Old Town Road của Lil Nas X đứng thứ hai với 18,4 triệu đĩa vật lý tương đương.

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy 2020 ở 5 hạng mục Billie Eilish trình bày ca khúc Yesterday tại lễ trao giải Oscar 2020 Ảnh: Pinkvilla

Tháng trước, có thông tin Billie Eilish sẽ hát ca khúc chủ đề bộ phim James Bond thứ 25 - No Time to Die do Cary Joji Fukunaga đạo diễn.