Bài hát chống virus SARS-CoV-2 của Việt Nam được khen trên truyền hình Mỹ

Chương trình hài Last Week Tonight số phát sóng ngày 1.3 (giờ địa phương) trên HBO do nam MC John Oliver dẫn dắt gây chú ý không chỉ cho khán giả Mỹ mà còn cả khán giả Việt khi ca khúc mang tên Ghen cô Vy với chủ đề phòng tránh và đẩy lùi dịch Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây nên) trở thành tâm điểm bàn tán. Sau khi phát sóng, một tài khoản tên Todd Zinck đã cắt riêng video có ca khúc Ghen cô Vy và đăng tải trên YouTube, đoạn video đến hiện tại có hơn 2.330 lượt xem và nhiều lượt thích.