Bán chồng tập 25: Vì sao Diệu Ngọc ép Vui cưới?

Bán chồng tập 24 tiếp tục những diễn biến căng thẳng khi Hưng đã cho Ngọc biết sự khó lường và giả tạo của Nga. Đó là lý do vì sao thời gian qua anh tạm thời xa lánh Ngọc để đảm bảo sự bình an cho mẹ con cô. Điều này khiến Ngọc vô cùng lo lắng và cô tạm thời tin Hưng. Tuy nhiên Ngọc cũng chủ động gặp Nga để bày tỏ chuyện bỏ cái thai với lý do cô còn trẻ, có thể có con với người đàn ông khác chứ cô không muốn cướp đi hạnh phúc của Nga. Một người phụ nữ đã chịu nhiều bất hạnh, không còn khả năng sinh con và có hạnh phúc khác. Nhưng Nga đã không đồng ý và thuyết phục Ngọc cứ yên tâm làm mẹ, làm vợ Hưng. Cô sẽ về Mỹ.

Ngọc gọi điện thông báo mình có thai... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặt khác trong tập này Ngọc bắt đầu trở nên nghi ngờ Hưng thông đồng với vợ để bắt con của cô cùng trở về Mỹ nên lợi dụng lúc Hưng không để ý, chuẩn bị đi công tác Ngọc đã giấu điện thoại của Hưng. Ngay lập tức cô đọc được nội dung tin nhắn Nga gửi cho chồng thông báo việc Ngọc đòi bỏ cái thai và muốn Hưng phải làm Ngọc yên lòng để sinh đứa con ra cho bằng được rồi đón con cùng trở về Mỹ.

Bán chồng tập 24 còn có những tình tiết hấp dẫn khi Như giả vờ than thở và bịa chuyện việc Cường bị ung thư cần tiền chạy chữa để mượn tiền người yêu cũ của chồng. Mỹ Lan tưởng thật đưa cho Như một khoản tiền lớn. Như cùng nhân tình chia nhau. Một diễn biến khác còn cho thấy sự xảo quyệt của Như chính là cô cắt cổ tay tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh mong Cường tha thứ những lỗi lầm. Vì gây ra quá nhiều chuyện cô không còn mặt mũi nào sống tiếp. Mục đích của Như là muốn Cường động lòng, tưởng Như đã biết hối lỗi sẽ tha thứ, không ly hôn để cô có cơ hội lấy tiền bán đất của mẹ chồng cao chạy xa bay với nhân tình. Tất nhiên là Cường tin Như sau khi cấp cứu vợ kịp thời. Hai vợ chồng lại làm lành.

... khiến Vui bối rối ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bán chồng tập 25 tối nay 14.10 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 sẽ có thêm nhiều diễn biến mới khi Ngọc gọi điện thoại cho Vui thông báo mình có thai khiến Vui vô cùng bối rối. Vì trước đó trong cơn say rượu họ từng qua đêm với nhau. Nhưng thực chất đứa con trong bụng là của Hưng. Có lẽ vì không muốn trở thành “con mồi” của Nga và không còn tin Hưng nên Ngọc đã nghĩ ra cách này để an toàn. Ngọc muốn làm đám cưới với Vui: “Ngọc đã lo hết rồi, tháng sau làm đám cưới đi”.

Nương tủi thân vì chồng trách mình quá tốt.... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập này có lẽ vì thấy rất có lỗi với Nương nên Vui đã mượn rượu bày tỏ với vợ rằng vì cô quá tốt nên những người bên cạnh Nương luôn trở thành kẻ xấu. Điều này khiến Nương chột dạ và có phần tủi thân.

Bán chồng tập 25: Liệu Vui có bỏ Nương để cưới Ngọc? Quyết định này của Ngọc sẽ khiến cho Phương Nga và Hưng phải xử lý thế nào? Nương sẽ thế nào trong tình cảnh này?