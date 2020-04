Bạn gái 'người vận chuyển' Jason Statham tung ảnh bán khoả thân

Rosie Huntington-Whiteley bắt đầu chạm ngõ điện ảnh khi được chọn để thay thế Megan Fox trong bộ phim Transformers: Dark of the Moon, một phần của sêri phim Transformers do Michael Bay làm đạo diễn vào năm 2010. Tuy bộ phim đạt được doanh thu tốt nhưng diễn xuất của cô lại không được đánh giá cao. Nhiều người nhận xét rằng bạn gái Jason Statham chỉ nên làm người mẫu vì biểu cảm đơ cứng không chút cảm xúc

Ảnh: Instagram NV