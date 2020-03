Ban nhạc Stereophonics bị chỉ trích khi biểu diễn trước hàng ngàn người giữa dịch Covid-19

Sự kiện diễn ra tại thành phố Manchester của Anh hôm 14.3 và thủ phủ Cardiff của xứ Wales tối 15.3 (giờ địa phương) với sự có mặt của hàng ngàn người hâm mộ trong mỗi buổi diễn. Hình ảnh được đăng trên tài khoản Twitter của ban nhạc Stereophonics cho thấy khán giả đứng san sát nhau tại sân vận động trong nhà và không ai đeo khẩu trang.

Liều lĩnh đáng kinh ngạc

Nhiều người cho rằng hành động của ban nhạc Stereophonics là vô trách nhiệm. Một tài khoản viết trên mạng xã hội Twitter: “Thật ích kỷ. Những khán giả này không nằm trong nhóm nguy cơ cao do còn trẻ tuổi, nhưng họ có thể lây virus sang những người cao tuổi, đồng nghiệp và bạn bè”. Tờ The Sun dẫn bình luận của cư dân mạng Twitter khác: “Tôi đến từ Ý. Chúng tôi không thể rời nhà, hơn 2.000 người đã chết và đó mới chỉ là khởi đầu. Được chứng kiến sự liều lĩnh như vậy thật là đáng kinh ngạc. Chúc các bạn may mắn”. Một người khác tức giận viết: “Thật vô trách nhiệm! Chỉ cần một người nhiễm virus ở đó thì sự lây lan sẽ rất lớn. Cần tránh tụ tập đông người và ngừng lưu diễn”.

Hình ảnh được đăng trên tài khoản Twitter của ban nhạc Stereophonics cho thấy khán giả đứng san sát nhau tại sân vận động trong nhà và không ai đeo khẩu trang Ảnh: Twitter

Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cũng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Trang Shanghaiist dẫn bình luận của một cư dân mạng: “Phải nói rằng họ thật can đảm. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc họ khỏe”. Một tài khoản mạng xã hội khác bực dọc bình luận: “Đừng yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ khi tình hình tồi tệ hơn, vì chính các bạn tự chuốc lấy rắc rối”. Không ít người cho rằng cả Stereophonics lẫn người tham dự bị “nhũn não” và lo lắng “mọi thứ tồi tệ sẽ bắt đầu và rơi vào mớ hỗn độn”.

Nhiều người cho rằng hành động của ban nhạc Stereophonics là vô trách nhiệm Ảnh: Twitter