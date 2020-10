'Bản sắc' - tác phẩm hai lần được bình chọn hay nhất đã có mặt tại Việt Nam

Tác giả cuốn Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ (gọi tắt là Bản sắc) là Francis Fukuyama (sinh ngày 27.10.1952) - một nhà triết học, chuyên gia kinh tế chính trị tên tuổi người Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard và từng làm việc trong bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời cũng là thành viên Ban Khoa học chính trị của RAND Corporation, giữ chức thành viên hội đồng của Diễn đàn quốc tế về Nghiên cứu dân chủ.

Tác giả Francis Fukuyama Ảnh: T.L

Tiến sĩ Fukuyama từng có nhiều bài viết về các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển và quốc tế. Ông còn là tác giả của những công trình về chính trị, kinh tế, khoa học nổi tiếng như: The Origins of Political Order, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution... Trong đó, The End of History and the Last Man xuất bản năm 1992 là cuốn sách nổi tiếng nhất, đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ.