Bão Henri 'đánh bật' đại nhạc hội của các siêu sao Mỹ

Tờ New York Post đưa tin đầy tiếc nuối rằng huyền thoại Barry Manilow đã không vượt qua được cơn mưa, không giống như bản hit năm 1980 của ông là I Made It Through Rain. Chương trình We Love NYC: The Homecoming Concert gồm các siêu sao làng nhạc Mỹ diễn ra ở Công viên trung tâm của thành phố New York phải hủy giữa chừng khi bão Henri đổ bộ vùng đông bắc nước Mỹ ngày 21.8 (giờ địa phương).

Khi danh ca Barry Manilow bắt đầu biểu diễn ca khúc Can’t Smile Without You thì ban tổ chức ra thông báo làm gián đoạn màn trình diễn, đề nghị những người đi xem chương trình ngay lập tức rời khỏi công viên và tìm nơi trú ẩn. Ban đầu Barry Manilow vẫn say sưa hát và chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ban tổ chức lặp lại thông báo, yêu cầu khán giả bình tĩnh di chuyển đến các lối ra gần nhất và di chuyển ra bên ngoài công viên.

Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của New York đã mở đầu chương trình với nhiều tác phẩm theo chủ đề về New York, bao gồm các tác phẩm Rhapsody in Blue của nhà soạn nhạc George Gershwin, New York, New York của nhà soạn nhạc Leonard Bernstein và New York State of Mind của nhạc sĩ Billy Joel. Trước Barry Manilow, ca sĩ Jennifer Hudson trình diễn ca khúc Nessun Dorma từ vở opera Turandot, được đánh giá ấn tượng không kém giọng ca opera khiếm thị huyền thoại người Ý Andrea Bocelli.

Tuy nhiên cơn bão Henri đã làm gián đoạn chương trình We Love NYC: The Homecoming Concert ở New York. Mưa to và sấm chớp đầy trời. Khi đám đông (ước tính khoảng hơn 60.000 người) bắt đầu rời khỏi khuôn viên tổ chức chương trình, nhiều người còn hy vọng rằng buổi biểu diễn có thể tiếp tục sau khi thời tiết tốt hơn. Nhưng một vài phút sau, mưa như trút nước và ban tổ chức buộc phải ra thông báo hủy bỏ hoàn toàn chương trình.

Mưa bất ngờ đổ xuống Công viên trung tâm của thành phố New York Ảnh: New York Post Sân khấu buổi hòa nhạc sau khi bị dừng giữa màn biểu diễn của Barry Manilow Ảnh: New York Post

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio sau đó chia sẻ trên Twitter: “Mặc dù thật đáng thất vọng khi buổi hòa nhạc tối nay phải kết thúc sớm do bão Henri, nhưng sự an toàn của mọi người tham dự phải được đặt lên hàng đầu”.

“Siêu đại nhạc hội” được quảng bá rầm rộ có sự góp mặt của các tên tuổi: Bruce Springsteen, Paul Simon, Jennifer Hudson, Carlos Santana, LL Cool J, Andrea Bocelli… Người hâm mộ mong muốn được nhìn thấy ca sĩ Bruce Springsteen, Paul Simon hay ban nhạc The Killers, tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi buộc phải rời đi.