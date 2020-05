Bất chấp tranh cãi, khẩu trang của Kim Kardashian 'cháy hàng' chỉ trong nửa tiếng

Theo Daily Mail hôm 19.5, cuối tuần qua, thương hiệu nội y của Kim “siêu vòng ba” đã mở bán khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa dịch bệnh. Khẩu trang vải đến từ nhãn hiệu của bà xã Kanye West gồm 5 màu từ sáng đến tối và được bán với giá 8 USD/cái (khoảng 186.000 đồng) và 25 USD (hơn 581.000 đồng) cho một lốc 4 cái. Như mọi khi, bà mẹ 4 con tiếp tục đầu tư cho phần quảng bá. Trong ảnh quảng cáo được ngôi sao sinh năm 1980 đăng tải trên mạng xã hội , cô cho 5 người mẫu (lần lượt có làn da theo 5 cấp độ từ trắng đến đen) đeo từng chiếc khẩu trang có màu tương ứng với da của họ.

Sau khi hình ảnh trên được bà chủ đăng tải lên mạng, nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ, phẫn nộ vì Kim Kardashian cho những người mẫu da trắng đeo khẩu trang sáng màu còn người mẫu da đen đeo khẩu trang màu tối. Chị gái Kylie Jenner bị tố có hành động kỳ thị sắc tộc. Nhiều bình luận chỉ trích, “ném đá” nhắm đến Kim và sản phẩm mới của cô bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội: “Cho người mẫu da đen đeo khẩu trang đen, thật kém văn hóa và biết cách làm người khác phẫn nộ”, “Phụ nữ da đen xứng đáng hơn nhiều so với tư duy tầm thường của cô”, “Rõ ràng là cô ta đang thể hiện tư tưởng kỳ thị sắc tộc của mình”…

Loạt ảnh quảng cáo của ngôi sao tai tiếng này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng vì đụng chạm đến vấn đề sắc tộc ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, mặc dù vấp phải những ý kiến tranh cãi từ công chúng, lô khẩu trang vừa được Kim Kardashian tung ra đã được bán sạch chỉ trong 30 phút. Ngoài bán, nhãn hiệu của quý cô tai tiếng này còn quyên góp 10.000 chiếc khẩu trang cho các tổ chức gồm: Baby2Baby, Good + Foundation, LA Food Bank và National Domestic Workers Alliance.

Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians chẳng mấy quan tâm đến phản ứng dữ dội xoay quanh sản phẩm mới của mình. Trên trang cá nhân, cô chỉ thông báo khẩu trang của Skims đã được bán sạch và nhãn hàng của người đẹp đang làm việc với các đối tác địa phương để sản xuất thêm khẩu trang càng nhanh càng tốt. Mỹ nhân 40 tuổi hứa hẹn đợt hàng tiếp theo sẽ có trong tuần này.

Trước đó, Kim "siêu vòng ba" từng nhận không ít "gạch đá" vì đặt tên cho dòng nội y của mình là Kimono ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi gây tranh cãi với hình ảnh quảng bá khẩu trang gợi lên sự kỳ thị chủng tộc, hãng nội y định hình Skims của Kim Kardashian cũng từng vướng tai tiếng ầm ĩ khác. Cụ thể, tại thời điểm ra mắt vào giữa năm ngoái, thương hiệu này được Kim gọi với cái tên Kimono và nhanh chóng vấp phải làn sóng phẫn nộ từ người Nhật vì đụng chạm đến quốc phục nước này. Thậm chí, Daisaku Kadokawa - thị trưởng thành phố Kyoto (Nhật Bản) đã viết thư yêu cầu người đẹp gỡ bỏ cái tên gây tranh cãi này. Trước nhiều ý kiến phản ứng dữ dội, Kim đành đổi tên thương hiệu thành Skims và sử dụng cho đến nay.