'Bật mí' cảnh hấp dẫn trong phim truyền hình

Sáng 4.11 tại TP.HCM, MC Lê Đỗ Quỳnh Hương và First News - Trí Việt đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách Thay đổi cuộc sống với nhân số học, được phát triển từ tác phẩm gốc The Complete Book of Numerology của tiến sĩ David A.Phillips.