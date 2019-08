Batwoman: Siêu anh hùng đồng tính nữ kỳ vọng gây đột phá

Gây bất ngờ khi trở thành bộ phim đầu tiên về một siêu anh hùng đồng tính nữ, Batwoman được giới phê bình dự đoán sẽ là tín hiệu tích cực nhằm thay đổi hình ảnh của cộng đồng LGBTQ (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) trên truyền hình.

Được biết, quá trình tuyển chọn diễn viên của nhà đài The CW tốn khá nhiều thời gian để tìm ra gương mặt phù hợp. Đại diện đội ngũ sản xuất, Sarah Schechter và Caroline Dries cho biết họ đã cùng thuyết phục diễn viên kiêm người mẫu chuyển giới người Úc Ruby Rose

Mặc dù tỏ ra khá e ngại trước dự án này, tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã nhanh chóng đồng ý. Chia sẻ với The Hollywood Reporter, cô cho biết: “Đây là một câu chuyện mà tôi mơ ước được thấy trên truyền hình từ khi mình còn là một đứa trẻ”.

Ngoài ra, người mẫu chuyển giới còn nói thêm: “Chúng tôi muốn tất cả mọi người xem điều này, đặc biệt là những người trẻ tuổi (liên quan đến cộng đồng LGBT). Tôi hi vọng rằng họ có thể thấy được chính mình và tự hào về bản thân”.

Ruby Rose thủ vai Batwoman, ẩn thân trong hình dạng Kate Kane. Đây được xem là người anh em họ của Người dơi trong bộ truyện tranh nổi tiếng. Chia sẻ về vai diễn, ngôi sao 33 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy mình rất giống cô ấy hơn khi còn trẻ: đầy hoài nghi và vô cùng độc lập khi gánh vác cả thế giới . Có rất nhiều điều mà chúng tôi đều chắc chắn đã trải qua trong suốt thời niên thiếu của mình. Tôi không sống ở Gotham (thành phố giả tưởng trong bộ truyện DC Comics) nhưng thế giới của tôi cũng như vậy. Cả hai khá gắn kết với nhau”.

Cùng với nữ chính của phim, hai đại diện sản xuất của Batwoman cũng đặt nhiều kỳ vọng trong việc mở rộng thị trường khán giả ở tác phẩm lần này. Sarah Schechter bày tỏ: “Hi vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu thích bộ phim, chúng tôi nghĩ nó khá hay và mong muốn đây không chỉ là món quà dành riêng cho cộng đồng LGBT”.

Trước khi bén duyên với vai diễn đặc biệt này, Ruby Rose từng tham gia loạt phim đình đám như: Pitch Perfect 3, John Wick: Chapter 2, và Resident Evil: The Final Chapter.

Dự kiến, Batwoman sẽ ra mắt công chúng vào ngày 6.10 trên kênh The CW và Sky One. Phim theo chân Kate Kane, một phụ nữ dám nghĩ dám làm, luôn mơ ước về công bằng xã hội và sự an toàn cho cư dân thành phố Gotham. Nối tiếp mô-típ chính nghĩa như Batman, Batwoman tiếp tục đánh mạnh vào hành trình truy tìm công lý và dập tắt những mưu đồ tội ác để mang về bình yên cho nhân loại.