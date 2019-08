Bê bối sex của cựu Tổng thống Bill Clinton được đưa lên màn ảnh

Quay lại thời điểm năm 1998, Monica Lewinsky - một cựu thực tập sinh tại Nhà Trắng bất ngờ tiết lộ từng quan hệ tình dục nhiều lần với nhà lãnh đạo đương thời từ năm 1995 đến năm 1997, thời điểm cô làm việc tại đây. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động giới chính trường Mỹ, trở thành đề tài “nóng” trên các mặt báo và thu hút sự quan tâm của công chúng trong nước lẫn quốc tế. Đối mặt với bê bối, cựu Tổng thống Bill Clinton một mực phủ nhận sự việc.

Tuy nhiên, khi bằng chứng quan trọng là vết tinh dịch của ông Bill Clinton trên váy nạn nhân bị phanh phui, Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ đã thừa nhận có quan hệ không phù hợp với cô thực tập sinh kém ông 27 tuổi. Dẫu tránh được những rắc rối pháp lý song bê bối tình ái của nhà lãnh đạo này khiến uy tín, hình ảnh của ông bị ảnh hưởng không ít. Trong khi đó, Monica Lewinsky chịu áp lực lớn từ dư luận và thường xuyên chuyển chỗ làm chỉ vì điều tiếng. Nhiều năm về sau, căng thẳng vẫn bao trùm lên mối quan hệ của hai người.

Là một phần của bê bối , Monica Lewinsky quyết định trở thành nhà sản xuất của bộ phim nói về ồn ào tình ái của ông Bill Clinton ẢNH: REUTERS

Trong phần 3 của series American Crime Story, Monica Lewinsky là một trong những nhà sản xuất của tác phẩm và góp phần truyền tải những câu chuyện chân thực chưa từng được tiết lộ về scandal cách đây 21 năm lên màn ảnh nhỏ. Bộ phim dựa theo cuốn sách A vast conspiracy: The real story of the sex scandal that nearly brought down a president của tác giả Jeffrey Toobin phát hành năm 1999. Ryan Murphy - nhà sản xuất của American Crime Story đã có kế hoạch chuyển thể cuốn sách nói trên thành phim từ năm 2017 nhưng ông đã trì hoãn dự án chỉ vì cảm thấy bộ phim sẽ không hoàn thiện nếu như không có sự tham gia của Monica Lewinsky.

Trên tạp chí Vanity Fair, Monica Lewinsky thừa nhận rằng cô đã do dự khi được mời tham gia vào phần 3 của loạt phim nhưng cuối cùng đã bị thuyết phục trước cơ hội giành lại tiếng nói cho chính mình. “Nhiều người từng ủng hộ tôi và truyền nhau nghe câu chuyện của tôi trong hai thập niên qua. Tuy nhiên trên thực tế, đến tận vài năm về trước, tôi mới có thể lấy lại tiếng nói của mình, gần 20 năm sau sự việc ấy”.

Cựu thực tập sinh từng khiến Nhà Trắng lao đao nhấn mạnh: “Đây không phải là vấn đề của riêng tôi. Những người có quyền lực, thường là đàn ông, luôn lợi dụng những người phụ thuộc vào họ theo vô số cách. Và việc các nạn nhân dám lên tiếng về trường hợp của mình để giành được tiếng nói cho bản thân thực sự là một điều rất khó khăn”.

Nữ diễn viên Beanie Feldstein hóa thân thành Monica Lewinsky trong phim mới ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tác phẩm hiện đã công bố một vài cái tên trong danh sách diễn viên. Nghệ sĩ Beanie Feldstein từng gây tiếng vang với bộ phim Booksmart được giao vai Monica Lewinsky trong khi Sarah Paulson hóa thân thành Linda Tripp, một nhân viên Nhà Trắng từng ghi lại các cuộc điện thoại mà Monica Lewinsky tiết lộ chuyện bê bối với ông Bill Clinton. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Annaleigh Ashford với tạo hình nhân vật Paula Jones - người từng tố cáo bị cựu Tổng thống Mỹ quấy rối, xâm hại tình dục. Hiện diễn viên thủ vai vợ chồng Bill Clinton vẫn chưa được đoàn làm phim tiết lộ. Phần 3 của American Crime Story dự kiến ra mắt khán giả xứ cờ hoa vào tháng 9.2020 và sẽ được phát sóng tại Anh ngay sau đó.

American Crime Story là loạt phim truyền hình ăn khách của đài FX, mỗi mùa tái hiện một vụ bê bối từng gây xôn xao dư luận. Mùa đầu tiên của series ăn khách ra mắt năm 2016 kể lại vụ án giết người của cựu cầu thủ kiêm nam diễn viên OJ Simpson (1994). Phần phim này nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới chuyên môn và giúp ê-kip giành tới 9 giải Emmy cùng 2 giải Quả cầu vàng. Năm 2018, mùa hai của American Crime Story tiếp tục được trình làng với nội dung xoay quanh chuyện nhà thiết kế Gianni Versace bị sát hại hồi năm 1997. Tác phẩm tiếp tục gây tiếng vang lớn và giành tiếp 3 giải Emmy.