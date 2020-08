Ben Affleck đạo diễn phim mới về 'Chinatown'

Theo Variety, Ben Affleck sắp tới sẽ đi sâu vào khám phá lịch sử Hollywood với bộ phim chuyển thể từ cuốn sách The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood của nhà văn Sam Wasson. Bộ phim được Paramount Pictures sản xuất, đồng thời chính người đứng đầu bộ phận sản xuất nổi tiếng của hãng là Robert Evans tham gia góp ý phần nội dung. Robert Evans được cho là sẽ "đưa ra cái nhìn sâu sắc về quyền lực, tiền bạc và tham nhũng ở Los Angeles".

Ben Affleck là người chuyển thể cuốn sách của Sam Wasson, đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn bộ phim. Người sáng tạo của chương trình hài kịch tạp kỹ trực tiếp Saturday Night Live - Lorne Michaels sẽ tham gia sản xuất tác phẩm này cùng với Ben Affleck.

Cảnh phim Chinatown - tác phẩm kinh điển của đạo diễn Roman Polanski Ảnh: The Nation

Chinatown được sản xuất năm 1974, là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Roman Polanski làm trên đất Mỹ. Phim thuộc thể loại hành động, điều tra hình sự, luôn nằm trong danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại của Viện Điện ảnh Mỹ. Tác phẩm nhận được 11 đề cử Oscar và giành giải thưởng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc. Ngoài ra, phim cũng đoạt giải Quả cầu vàng cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc và Kịch bản hay nhất.

Nội dung Chinatown kể về quá trình điều tra của thám tử tư "Jake" Gittes (Jack Nicholson) về những bí ẩn của gia đình Hollis I. Mulwray (Darrel Zwerling), kỹ sư trưởng Sở Nước và Năng lượng Los Angeles. Trong quá trình điều tra, Gittes phát hiện ra nhiều bí mật khủng khiếp, anh vừa phải cố gắng vạch trần kẻ xấu, bảo vệ người vô tội, vừa phải đối mặt với những hiểm nguy tiềm tàng.

Ben Affleck, sinh năm 1972, là một nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên người Mỹ. Anh nổi lên từ thập niên 1990, sau khi tham gia bộ phim Mallrats, sau đó đoạt giải Oscar cho kịch bản bộ phim Good Will Hunting. Ben Affleck từng tham gia khá nhiều tác phẩm có kinh phí lớn, như Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice, Pearl Habor...