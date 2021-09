Bệnh viện Hùng Vương được tặng máy thở sau khi xuất hiện trong phim 'Ranh giới'

Sau khi trao tặng máy thở và vật tư y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, tiếp nối hành trình trao tặng vật tư và thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu, BTC chương trình thiện nguyện Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở tiếp tục sử dụng số tiền đã quyên góp để mua chiếc máy thở cao tần dành riêng cho bệnh nhi và trẻ sơ sinh HFO Humming Vue sản xuất tại Nhật Bản trị giá 750 triệu đồng để trao tặng cho các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM.

Đại diện BTC chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở: ông Dương Tuấn Anh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, đại diện hội Những người yêu Sài Gòn - ông Nguyễn Đắc Văn (từ trái sang) trao máy thở cho PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết Ảnh: Multimedia

Đây là một trong những bệnh viện có số lượng sản phụ mắc Covid-19 đông và rất nhiều trường hợp trẻ sinh non mất đi cơ hội sống do thiếu hụt trang thiết bị y tế cao cấp điều trị bệnh nhi. Lễ trao tặng có sự góp mặt của PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, ông Dương Tuấn Anh - đại diện BTC Chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở, Siêu mẫu Vũ Thu Phương – đại diện những mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình và ông Nguyễn Đắc Văn – đại diện hội Những người yêu Sài Gòn. BTC đã trao tặng chiếc máy thở cao tần cao cấp Humming Vue đời mới nhất cho các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương. Với chiếc máy thở cao tần này, BTC chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở hy vọng sẽ mang đến cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhi và trẻ sơ sinh đang điều trị nơi đây.

Bắt đầu được phát động từ ngày 28.8 thông qua chương trình đấu giá thiện nguyện mang tên Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở do bà Trang Lê của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Vietnam's Next top Model, The Face... tổ chức, với mong muốn tập hợp tấm lòng hảo tâm của tất cả các mạnh thường quân để có thể "góp gió thành bão" nhằm chung tay hỗ trợ cung cấp vật tư y tế cho các bác sĩ và bệnh viện tuyến đầu đang điều trị bệnh nhân Covid -19, BTC chương trình thiện nguyện Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở đã có đợt trao tặng đầu tiên là chiếc máy thở cao cấp cùng nhiều trang thiết bị khác cho Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 2.9. Điểm đến tiếp theo vào ngày 15.9 trong hành trình thiện nguyện của chương trình là Bệnh viện Hùng Vương – nơi đang điều trị cho rất nhiều sản phụ mắc Covid-19 và những trẻ sinh non do có mẹ mắc Covid-19, đặc biệt là những ca bệnh nặng.

Chương trình trực tuyến gây quỹ Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Trưởng BTC chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở Ảnh: Multimedia

Chia sẻ về lựa chọn Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho lần hỗ trợ vật tư y tế lần này, bà Trang Lê – Trưởng BTC Chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở cho biết: “Sau khi xem được phim tài liệu Ranh giới do Đài THVN thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương về cuộc chiến giành lại sự sống cho những sản phụ mắc Covid-19 cũng như các em bé sinh non do có mẹ mắc Covid-19, là một người mẹ với hai đứa con, trái tim tôi như quặn thắt khi chứng kiến nỗi đau của những sản phụ khi phải đứng trước ranh giới lựa chọn giữa sự sống và cái chết của bản thân và của con. Ngay lập tức, chúng tôi trao đổi với các mạnh thường quân và quyết định phải làm gì đó để hỗ trợ cho các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương. Nhờ sự kết nối của hội Những người yêu Sài Gòn, chúng tôi đã liên hệ được với ban lãnh đạo bệnh viện và biết được rằng bệnh viện đang rất thiếu máy thở cao tần cao cấp chuyên dành cho trẻ sơ sinh, trẻ sinh non. Vì thế, chúng tôi quyết định bằng mọi giá phải tìm mua được chiếc máy thở này vì đây là loại máy không thường có sẵn trên thị trường. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng vì mua được đúng chiếc máy thở mà các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương đang cần để có thể mang đến cơ hội cứu sống rất nhiều trẻ sinh non do có mẹ mắc Covid-19, cũng như nhiều bệnh nhi, trẻ sơ sinh sau này. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tâm nguyện của tất cả những mạnh thường quân đóng góp cho chương trình Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở đã được thực hiện, tình cảm từ trái tim những mạnh thường quân thực sự cứu sống trái tim của rất nhiều người, không chỉ là bệnh nhân lớn tuổi nhiễm Covid-19, mà còn cho hàng nghìn trẻ sơ sinh cũng là một trong những đối tượng bị dịch bệnh tấn công”.

Quỹ thiện nguyện Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở của giới thời trang Việt tặng máy thở cho Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM hôm 15.9

Siêu mẫu Vũ Thu Phương – đại diện những mạnh thường quân tham gia đấu giá trong chương trình với việc đấu giá thành công vật phẩm quyên góp từ Doanh nhân – Fashionista Tiên Nguyễn số tiền là 115 triệu đồng đóng góp vào quỹ. Có mặt trong chuyến tặng máy thở đặc biệt này, Vũ Thu Phương xúc động chia sẻ: “Khi được chị Trang Lê – Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, mời tham gia chương trình đấu giá từ thiện Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở, tôi đã lập tức nhận lời mà không chút do dự, bởi mình thực sự muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh này, với hành động rất nhanh chóng và kịp thời để biến những đóng góp về vật chất của mọi người trở thành những trang thiết bị y tế ý nghĩa dành cho các bác sĩ và bệnh viện tuyến đầu”.