Bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, Hoàng tử Harry cũng sợ mất vợ

Hoàng tử Harry mất mẹ khi mới 13 tuổi và không thể đối mặt sự mất mát này trong hơn một thập kỷ. Anh thổ lộ điều này trong bộ phim tài liệu truyền hình The Me You Can’t See (tạm dịch: Bạn không thể thấy tôi) rằng nỗi sợ mất vợ - Meghan Markle là một trong những lý do chính khiến Hoàng tử Harry từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia Anh và chuyển đến California (Mỹ) sinh sống hồi năm ngoái. The Me You Can’t See, do Harry sản xuất cùng với người dẫn chương trình talk show Mỹ Oprah Winfrey, được phát hành trên Apple TV+.

Công nương Diana mất năm 1997 ở tuổi 36 trong một vụ tai nạn tại đường hầm Pont de l’Alma (Paris, Pháp) sau khi chiếc xe mà cô đang đi cùng bạn trai gốc Ai Cập Dodi Fayed bị các tay săn ảnh (paparazzi) đuổi theo. Cả Diana và Dodi Fayed đều qua đời do tai nạn.

Tang lễ Công nương Diana ẢNH: THE SUN

“Mẹ tôi đã bị giới truyền thông rượt đuổi đến chết khi bà đang quan hệ với một người đàn ông từng có vợ và bây giờ hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bạn có nghĩ lịch sử sẽ lặp lại? Giới truyền thông không dừng lại cho đến khi mẹ tôi qua đời”, Hoàng tử Harry nói trong loạt phim tài liệu về sức khỏe tâm thần The Me You Can’t See.

“Thật đáng kinh ngạc khi nhiều khả năng mất thêm người phụ nữ khác trong đời tôi”, Hoàng tử Harry đề cập đến vợ - Meghan Markle. Cô cho biết trải nghiệm ở Anh đã khiến cô nghĩ đến chuyện tự tử khi mang thai con trai đầu lòng Archie vì lời xầm xì về màu da của đứa trẻ từ thành viên Hoàng gia Anh.

Charles Spencer, Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và Thái tử Charles (từ trái qua) trong tang lễ Diana ẢNH: DAILY MIRROR

Trong bộ phim tài liệu, Hoàng tử Harry kể lại kỷ niệm lặng lẽ đi sau quan tài của mẹ qua các đường phố ở London (Anh) cùng với anh trai William, cha là Thái tử Charles và cậu Charles Spencer. “Điều tôi nhớ nhất là tiếng vó ngựa chạy dọc những trung tâm mua sắm. Cảm giác lúc đó như tôi đang ở bên ngoài cơ thể của mình, chỉ đi bộ, làm những gì người khác mong đợi, thể hiện một phần mười cảm xúc mà mọi người đang thể hiện”. Nhiều năm trước, Harry từng nhớ mình ngồi xe cùng mẹ trong khi Diana rơi nước mắt khi bị các nhiếp ảnh gia đuổi theo.

Nỗi sợ mất vợ - Meghan Markle là một trong những lý do chính khiến Hoàng tử Harry từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia Anh và chuyển đến California (Mỹ) sinh sống hồi năm ngoái ẢNH: REUTERS

Harry cho biết anh đã chôn giấu tình cảm của mình bằng cách uống rượu rất nhiều, bị chứng hoảng sợ, lo lắng ở độ tuổi 20 và vẫn còn giật mình khi nhìn thấy ống kính máy ảnh. “Tôi rất tức giận với những gì đã xảy ra với mẹ.. Chính những người đuổi theo mẹ tôi qua đường hầm đó đã chụp ảnh mẹ tôi chết trên ghế sau của chiếc xe. Giờ đây, tiếng lách tách và ánh đèn flash của máy ảnh dễ khiến máu tôi sôi lên. Điều đó khiến tôi tức điên vì đưa tôi trở lại những gì đã xảy ra với mẹ tôi, những ký ức đau lòng mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ”, Hoàng tử Harry vẫn còn buồn khi kể lại.

Ngay cả bây giờ, ở tuổi 37, Hoàng tử Harry vẫn nói rằng việc trở lại London khiến anh cảm thấy căng thẳng và luôn bị các paparazzi săn đuổi và cho biết anh bắt đầu trị liệu tâm lý cách đây gần 5 năm, khi gặp Meghan Markle. “Tôi nhanh chóng xác định rằng nếu mối quan hệ này tiến triển, tôi phải đối mặt với quá khứ của mình”, anh nhớ lại. Hoàng tử Harry và Meghan Markle kết hôn vào tháng 5.2018.