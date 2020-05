Bí quyết đẹp rạng ngời ở tuổi ngũ tuần của Jennifer Aniston

Khi xuất hiện tại lễ trao giải SAG 2020 bên cạnh chồng cũ Brad Pitt trong chiếc váy Dior cổ điển màu ngà, nữ diễn viên Jennifer Aniston đã khiến trái tim của các fan rung rinh khi họ nhìn thấy cô cùng người yêu cũ thân thiện chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn ở hậu trường. Cả hai, nam diễn viên Hollywood của Once Upon A Time và nữ diễn viên The Morning Show, đều giành giải thưởng ở các hạng mục danh giá. Bí quyết nào khiến Jennifer Aniston bước vào tuổi ngũ tuần vẫn duy trì được phong cách “trẻ mãi không già”? Liệu cô sẽ còn sành điệu đến đâu? Đó là một vài câu hỏi thay lời khen tấm tắc cúi đầu thán phục của cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Vẻ đẹp rạng ngời nhất ở Jennifer có lẽ là thần thái về sự tự tin tỏa sáng và mức độ tự chăm sóc bản thân mà ai cũng nhận ra ở cô. Trên trang bìa tạp chí Interview số tháng 3 vừa qua là một Jennifer trẻ trung ngời sáng bắt mắt với màu tóc vàng mật ong, khoác áo da Celine, đi bốt cao quá gối, diện quần chẽn lửng Alaïa khoe đôi chân thon dài săn chắc, rám nắng. Vẻ đẹp trung niên của Jennifer còn mang phong cách thanh lịch sang trọng và tuyền đơn sắc với chiếc váy đen Versace lấp lánh, bên trong lấp ló áo cúp ngực Givenchy.

Trang phục của Jennifer thường là trung tính - đen, sang trọng thanh lịch Ảnh Getty Images

Để duy trì vẻ đẹp không tuổi ấy, Jennifer có những bí quyết đặc trưng. Trước tiên, dù đã có stylist riêng Mel Ottenberg, nhưng cô vẫn chọn làm việc với các nhà tạo mẫu có óc thẩm mỹ nhất Hollywood. Chăm chút cho vẻ ngoài trên thảm đỏ và màn hình TV của mình, Jennifer hợp tác trung thành với hai chị em stylist Nina và Clare Hallworth. Đây chính là cặp đôi tác giả của tủ quần áo hoàn hảo cho bộ phim truyền hình mới của Jennifer. Trong đó, nổi bật là áo khoác cashmere hai mặt Céline và túi Valextra. Dù có nhiều bàn tay nghệ thuật của các stylist khác nhau, nhưng các fan vẫn nhận ra sự nhất quán xuyên suốt về vẻ đẹp ngoại hình của Jennifer qua các trang phục cô sử dụng. Không chỉ là kiểu dáng đẹp, thanh lịch, thẩm mỹ thuần chất Jennifer, chúng còn giúp làm nổi bật tính cách riêng của cô theo một cách rất riêng. The Morning Show

Theo các chuyên gia sắc đẹp, sự tự tin và khả năng tự chăm sóc bản thân đã giúp Jennifer dù ở tuổi 51 - thời điểm đa phần phụ nữ bắt đầu lão hóa cơ bụng và đùi - vẫn tự tin sải bước, cười rất tươi và vẫn sẵn sàng với phong cách phối đồ táo bạo. Trong lĩnh vực duy trì nhan sắc này, Jennifer luôn lạc quan khi thấy chung quanh mình có nhiều niềm cảm hứng đến từ lớp nữ đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Đó là Jennifer Lopez đã 50 tuổi mà vẫn khoe vóc dáng đáng kinh ngạc khi chinh phục sân khấu khán đài giải Super Bowl với các sản phẩm thời trang của Versace và Swarovski. Đó còn là Halle Berry, Sandra Bullock và Gwen Stefani... ai trong số họ cũng đều đã ngũ tuần mà trông cứ như đang tuổi 35.

Nữ diễn viên Jennifer Aniston đã khiến trái tim của các fan rung rinh khi họ nhìn thấy cô cùng Brad Pitt chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn ở hậu trường Ảnh: Shutter Stock

Dù chọn quần jeans Rag & Bone, áo len cashmere Elder Statesman, áo phông James Perse hay đồ lót Hanky Panky... thương hiệu thì khác nhau, đa dạng, nhưng chúng đều tôn vinh dấu ấn phong cách Jennifer là cổ điển chứ không cố chạy theo các vật liệu cao cấp hay đòi hỏi đường may cắt hoàn hảo. Chẳng hạn áo khoác blazer phối quần jeans nam tính mà không quá thùng thình cũng không chơi logo ở túi. Còn bảng tông màu thể hiện trang phục của Jennifer thường là trung tính - đen, trắng và đỏ nâu taupe. Nói chung, tất cả gói gọn trong ba chuẩn: tinh tế, không lỗi thời và nhất là dễ sao chép.

Jennifer Aniston 51 tuổi vẫn đẹp qua phong cách thời trang thập niên 1990 mà cô vận dụng, một đặc trưng nghệ thuật ăn mặc của Jen đã được chính ngành công nghiệp thời trang tôn vinh. Tháng 9 năm ngoái, thương hiệu Ralph Lauren đã cho ra mắt bộ sưu tập đồ bảo hộ lao động gồm váy ngắn, váy poloneck và quần da, lấy cảm hứng từ nhân vật Rachel Karen Green của loạt phim hài kịch tình huống Mỹ trên đài NBC, Friends (Những người bạn), do Jennifer Aniston thủ vai. Bộ sưu tập này cũng đã góp phần đưa nữ diễn viên Mỹ pha dòng máu Hi Lạp này trở thành biểu tượng phong cách thế giới, bất chấp số tuổi của cô.