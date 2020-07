Bigcityboi của Binz 'sốt' trên mạng xã hội

Đó là một trong những nội dung được chia sẻ tại chương trình Đối thoại trẻ với cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng tác giả Nguyễn Huy Tâm - người viết cuốn sách du ký bán chạy trên Amazon Through Asia: A whisper from the East (xuất bản tại Mỹ hồi tháng 3 vừa qua), diễn ra vào 9 giờ ngày 12.7 tại Cà phê Thứ bảy trẻ (Q.3, TP.HCM).