Bill Gates nói gì về hôn nhân trên phim?

Ngày 3.5 (giờ Mỹ), Melinda Gates chính thức đệ đơn ly hôn Bill Gates. Theo đơn xin ly hôn của Melinda nộp tại Quận King, Washington (Mỹ), cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân, mà thay vào đó sẽ phân chia tài sản của họ theo thỏa thuận. Melinda Gates viết trong đơn kiến nghị rằng “không cần sự hỗ trợ của chồng”. Đơn ly hôn cũng nêu rõ rằng cuộc hôn nhân giữa Bill Gates và Melinda là “không thể cứu vãn”. Không rõ Bill và Melinda ly thân từ khi nào.

Cặp đôi Bill Gates (66 tuổi) – Melinda Gates (57 tuổi) sở hữu khối tài sản ước tính 130 tỉ USD, giàu thứ 4 thế giới luôn là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim.

Phim tài liệu về cuộc đời tỉ phú Bill Gates

Inside Bill’s Brain là bộ phim tài liệu miêu tả chi tiết những gì xảy ra bên trong bộ não của ông trùm công nghệ Bill Gates cùng thông tin thú vị về cuộc sống hôn nhân và công việc từ thiện của vị tỉ phú. Series Inside Bill’s Brain gồm 3 tập để lại cho người xem không ít bài học quan trọng về công việc, tình yêu và định nghĩa cá nhân của vợ chồng Bill Gates về thành công. Phim do Davis Guggenheim đạo diễn, chiếu trực tuyến vào tháng 9.2019.

Bill Gates và Melinda Gates tuyên bố ly hôn ẢNH: PEOPLE

Inside Bill’s Brain còn đem đến cho người xem một lời nhắc nhở quan trọng: Ngay cả những người giỏi nhất, thông minh nhất, tài năng và thành công nhất cũng không hoàn hảo và điều đó hoàn toàn bình thường. Bill Gates không hề thấy xấu hổ với những khiếm khuyết của mình. Trong series phim, ông thừa nhận đôi lúc đã đặt sự nghiệp lên trên vợ con. Ông từng có lúc bỏ bữa, không ngủ và thậm chí có thời điểm công việc là toàn bộ cuộc sống của ông.

Mặc dù vậy, trên thực tế, sự cuồng việc đã giảm đi đáng kể sau khi ông kết hôn với bà Melinda. Thời gian đầu khi Microsoft mới thành lập, Gates có mặt ở văn phòng nhiều đến nỗi thuộc biển số xe của tất cả nhân viên và ông sẽ để ý giờ làm cũng như thời điểm tan ca để xem họ đã làm việc bao nhiêu giờ trong ngày. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi ông bước sang tuổi 30 và bắt đầu hẹn hò với bà Melinda. Ông thư giãn hơn, dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tiết chế được phong cách quản lý hà khắc của mình.

Bà Melinda vốn là nhân viên Microsoft và họ từng có thời gian hẹn hò bí mật nơi công sở. Vị tỉ phú kể lại rằng bà Melinda có một cái đèn màu xanh, khi nào mọi người ở văn phòng về hết, bà sẽ bật đèn lên để ông biết và ghé sang.

Ảnh chụp vợ chồng Bill Gates và các con vào năm 2020 ẢNH: PEOPLE

Bill gặp Melinda ngay sau khi bà gia nhập Microsoft với tư cách người quản lý sản phẩm năm 1987, khi họ ngồi cạnh nhau trong một bữa tối bàn chuyện công việc tại New York . Năm 1994, họ tổ chức đám cưới ở Hawaii. Họ đang cùng điều hành quỹ Bill & Melinda Gates chuyên hoạt động về các vấn đề xã hội.

Khi con gái Jenn của cặp vợ chồng tỉ phú còn học mẫu giáo, Melinda phải đưa đón con 2 lần/ngày, mỗi lần mất 40 phút lái xe. Sau một thời gian, bà tâm sự với chồng về sự không thoải mái của mình khi dành quá nhiều thời gian lái xe như vậy và Bill Gates vui vẻ đề nghị làm điều đó thay bà vài buổi trong tuần.

Trong Inside Bill’s Brain, khi được hỏi nếu bị xe bus đâm và qua đời, ông ước sẽ làm điều gì mà mình chưa kịp làm, ông chủ Microsoft trả lời ngay lập tức: “Tôi sẽ nói ‘Cảm ơn em, Melinda’ ”.

Những bộ phim lấy cảm hứng từ Bill Gates

Pirates of Silicon Valley (Những tên cướp ở thung lũng Silicon) là bộ phim của đạo diễn Martyn Burke phát hành năm 1999. Phim kể câu chuyện về sự phát triển của ngành công nghiệp máy tínhliên quan đến 2 nhân vật lừng lẫy trong giới công nghệ cho đến tận bây giờ: Steve Jobs (Noah Wyle đóng) và Bill Gates (Anthony Michael Hall). Sự đối đầu của 2 ông lớn là Apple và Microsoft cạnh tranh nhau từng miếng đất màu mỡ của sự phát triển hệ điều hành.

Noah Wyle (vai Steve Jobs, trái) và Anthony Michael Hall (Bill Gates) trong phim Pirates of Silicon Valley ẢNH:IMDB

Triumph of the Nerds là một bộ phim tài liệu truyền hình Anh/Mỹ phát hành năm 1996, do John Gau Productions và Oregon Public Broadcasting sản xuất cho Channel 4 và PBS. Phim nói về sự phát triển của máy tính cá nhân ở Mỹ từ Thế chiến II đến năm 1995.

Trong thập niên 2010 và đặc biệt từ năm 2018, danh sách phim tài liệu có Bill Gates góp mặt ngày càng dài ra như: Coronavirus, Explained, Inside Bill’s Brain, The Agreement.Ông cũng tham gia nhiều tập của chương trình 60 Minutes (2013-2018)...